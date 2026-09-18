Напрежение в Манчестър Юнайтед. Идва ли уволнение

Позицията на Майкъл Карик начело на Манчестър Юнайтед остава сигурна на този етап въпреки нарастващото недоволство сред привържениците след драматичното отпадане от Купата на Лигата.

„Червените дяволи“ поведоха с 2:0 срещу Брайтън на „Олд Трафорд“, но допуснаха пълен обрат и загубиха с 2:3. Това беше второ поредно поражение за отбора на Карик след загубата с 0:1 от Манчестър Сити.

Въпреки негативните резултати ръководството на Юнайтед засега не подготвя резервен вариант за треньорския пост. Футболният директор Джейсън Уилкокс продължава да подкрепя идеята за стабилност и не се планира прибързана промяна.

Резултатите от началото на сезона обаче поставят Карик под все по-сериозно напрежение. Манчестър Юнайтед има две победи, едно равенство и три загуби в шест мача във всички турнири.

Притеснителни са и част от физическите показатели на отбора във Висшата лига. Юнайтед е едва 18-и по брой спринтове с 379 и 19-и по високоскоростни пробягвания с 1364.

По общо изминато разстояние тимът на Карик заема 14-о място с 449,1 километра.

Засега ръководството продължава да стои зад треньора, но слабите резултати и недоволството на феновете увеличават напрежението около „Олд Трафорд“.