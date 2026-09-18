Драма с новия треньор на ЦСКА

Ръководните фактори в ЦСКА изразяват противоречиви мнения относно кандидатурата на Алексей Шпилевски за старши треньор на тима. 38-годишният беларусин се очерта като публичния фаворит за поста, след като пристигна в София във вторник следобед за преговори с изпълнителния директор Вангел Вангелов и спортния шеф Валентин Илиев.

В сряда той посети стадион „Българска армия“ и тренировъчната база в Панчарево. Както вчера съобщихме обаче, червените разглеждат още две чуждестранни опции, като методите за финални разговори с тях са сходни и според запознати също вече са проведени. Единият от вариантите е испанец.

В близките часове ръководството на ЦСКА трябва да направи своя избор, след като анализира и обсъди проведените преговори и концепцията за развитието на отбора на кандидатите. Не е изключено това да се случи още днес, пише „Тема Спорт“.

Част от опасенията на отговорните фактори в клуба относно Шпилевски са свързани с редицата негативни мнения, получени от играчи, мениджъри и други футболни хора, запознати с неговата работа. Както вече стана ясно, бащата на треньора е футболен агент. Николай Шпилевски работи с най-голямата звезда на Беларус до момента – Александър Хлеб. Самият Алексей обаче е представляван от майка си Елена, която също е част от семейната мениджърска компания.

Младият специалист има във визитката си два успешни периода с Кайрат и Арис Лимасол, които извежда до шампионската титла, както и два звучни провала в Ерцгебирге Ауе и Пари Нижни Новгород. Уволнен е от руския клуб в края на април, а оттогава е отклонил няколко оферти. Той остава основна опция за треньорския пост в ЦСКА, но назначението му все още далеч не може да се счита за сигурно.