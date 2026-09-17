Бенфика разтърси Милан, съперниците на Левски запалиха Европа

Лига Европа започна с истински шамар за един от най-големите съперници на Левски. Милан допусна първата си загуба от началото на сезона, при това пред собствената си публика - 0:2 от Бенфика. В същата вечер Съндърланд потегли с победа, Ягелония изпусна аванс и загуби драматично в Пирея, а Апоел Беер Шева стигна само до нулево равенство. Така още първият кръг даде достатъчно материал на „сините“ да наблюдават внимателно бъдещите си европейски съперници.

Бенфика охлади „Сан Сиро“

Милан влезе в турнира с амбиции и без поражение през сезона, но Бенфика бързо показа, че няма намерение да се съобразява с името и историята на домакините. Още в 16-ата минута Доди Лукебакио получи подаване от Якуб Камински и с великолепен удар даде аванс на португалците.

Само осем минути по-късно гостите можеха да нанесат втори удар, но Георгий Судаков нацели гредата. Милан поиска дузпа в 39-ата минута за нарушение срещу Страхиня Павлович, но съдията остана безмълвен и почивката дойде при 0:1.

След нея ситуацията стана още по-тежка за „росонерите“. В 53-ата минута Камински сам завърши нова атака на Бенфика и преодоля Майк Менян за 2:0. Кристиан Пулишич опита да върне Милан в двубоя в 62-ата минута, но Анатолий Трубин спаси удара му.

Така Бенфика си тръгна от Милано с голяма европейска победа, а Милан за първи път през този сезон напусна терена победен.

Съндърланд удари от бялата точка

Друг бъдещ съперник на Левски - Съндърланд, започна с победа. Англичаните надвиха АЗ Алкмаар с 1:0 у дома след труден мач, в който дълго време голът отказваше да падне.

Енцо Льо Фе удари гредата още в 26-ата минута и даде първото сериозно предупреждение към нидерландците. След почивката АЗ също получи своя шанс, но Кеес Смит стреля покрай вратата от добра позиция.

Развръзката дойде в 66-ата минута. Съндърланд получи дузпа, а Льо Фе този път не сгреши и прати топката в мрежата за 1:0. Един гол се оказа достатъчен за англичаните да започнат турнира с три точки.

Ягелония поведе, но Пирея я пречупи

Най-болезнената вечер сред бъдещите съперници на Левски преживя Ягелония. Полският тим изглеждаше способен да измъкне нещо от тежкото гостуване на Олимпиакос и дори поведе още в 20-ата минута чрез Кайетан Шмит.

Гърците обаче реагираха преди почивката. В 43-ата минута Армандо Гонсалес възстанови равенството и върна публиката в Пирея в мача.

Драмата остана за края. Когато равенството вече изглеждаше все по-близо, в 84-ата минута украинският нападател Роман Яремчук нанесе решаващия удар и донесе победата на Олимпиакос с 2:1.

Апоел остана без гол и без Йоан Стоянов

Апоел Беер Шева също не успя да започне с победа. Израелският тим завърши 0:0 срещу Динамо Загреб в мач, игран в Букурещ.

Българинът Йоан Стоянов не беше в състава на Апоел. Двата отбора така и не намериха път към мрежата и поделиха точките след 90 минути без попадение.

Лион попари Андерлехт още в началото

Олимпик Лион пък удари Андерлехт с 2:1 насред Белгия, като практически реши мача още през първата четвърт.

Само осем минути бяха необходими на 20-годишния датчанин Ноа Нарти, за да даде аванс на французите. В 22-ата минута Кейто Накамура удвои и постави Андерлехт в изключително трудна ситуация.

Белгийците върнаха надеждата в 61-ата минута чрез Михайло Цветкович, но до втори гол така и не стигнаха. Лион удържа аванса и си тръгна с трите точки.

Леверкузен свърши работата без драма

Байер Леверкузен започна уверено европейската си кампания с 2:0 срещу словенския Целие. Германците поведоха още в 15-ата минута след автогол на Свит Сешлар и контролираха срещата.

В 74-ата минута Факундо Медина сложи точка на спора с второ попадение. Леверкузен не допусна сериозна изненада и взе очакваните три точки пред собствена публика.

В Австрия пък Щурм Грац и Рен не успяха да се победят и завършиха 0:0. И двата отбора стигнаха до мрежата през първото полувреме, но и двете попадения бяха отменени.

За Левски първата европейска вечер на съперниците му донесе различни сигнали. Милан показа, че може да бъде наранен, Съндърланд започна прагматично и с победа, Ягелония изпусна мач, който държеше в ръцете си, а Апоел остана без гол. Лига Европа едва започна, но битката вече обещава да бъде жестока.