Важно за феновете от Левски преди мача двубоя със Залцбург

Левски пусна в продажба колекционерски артикули, посветени на двубоя със Залцбург. Сините фенове ще могат да закупат два шала, чаша и програма, информираха от клуба. Те са налични в официалния магазин, както и онлайн.

От клуба внесоха важно уточнение:

"Подчертаваме, че ПФК "Левски" няма право да произвежда каквито и да било артикули с логото на турнира или на съперниците ни в основната фаза. Всичко, което можем да предложим на феновете, е изпратено директно от УЕФА, като за следващите двубои асортиментът ще бъде доста по-богат."