Манчестър Юн уреди нов бразилец

Манчестър Юнайтед се е разбрал с Челси за привличането на полузащитника Андреа Сантос, съобщи „Скай Спортс”.

Двата клуба са се разбрали за твърда трансферна сума от 48 милиона паунда, като още 2 милиона са във вид на бонуси. Сините ще получат и 10% от бъдеща продажба на играча.

Сантос вече се готви да премине медицински тестове, след което сделката ще бъде завършена и той ще стане играч на Червените дяволи, които преди него уледиха и друг халф – Едерсон от Аталанта.

Бразилецът пристигна в Челси от Васко да Гама, като игра под наем в Нотингам и Страсбург, а през миналия сезон записа 3 гола и 4 асистенции в 43 участия за лондончани.

На „Олд Трафорд” приоритет бе подсилването на отбора в средата на терена, след раздялата с Каземиро и сериозната контузия на Мануел Угарте.

Юнайтед проявява сериозен интерес и към Крисенсио Съмървил от Уест Хям, а в плановете на отбора е и крайният бранител на Нюкасъл Люис Хол.

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