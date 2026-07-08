Тиери Анри : Безсрамно съдийство закла Египет!

Футболната легенда Тиери Анри направи любопитен коментар след края на мача между Аржентина и Египет, който завърши с обрат за световния шампион и победа с 3:2 в осминафиналите.

Съдийството в мача на неговия сънародник Франсоа Летисие и ВАР породи големи спорове, тъй като всички важни решения отидоха в полза на фаворита. "Гаучосите" получиха дузпа, гол на "фараоните" беше отменен, а в края не бяха отсъдени две нарушения преди победната атака за отбора на Лионел Скалони.

"За мен това беше футболен грабеж посред бял ден. Не отнемам нищо от качеството на Аржентина, защото те имат играчи от светвона класа, но не мисля, че заслужаваха да победят.

Египет работи много здраво, за да направи аванс от два гола. Защитаваха се с кураж и атакуваха с увереност. Заслужиха си изцяло това предимство.

За мен повратната точка беше съдийството. Не съм съгласен с дузпата, която беше отсъдена за Аржентина, а след това всяко важно решение отиде в ущърб на Египет. Съгласни ли сте или не, тези моменти обърнаха ритъма на мача и дадоха на Аржентина устремът, от който отчаяно се нуждаеше.

Египет ще напусне турнира с разбито сърце, защото беше много близо до една от най-великите си победи в историята. Понякога футболът се решава от брилянтни моменти, а понякога от спорно съдийство. Днес вярвам, че съдийството ще се обсъжда наравно с футбола", заяви французинът.

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