Тиери Анри : Безсрамно съдийство закла Египет!
Класните играчи на Аржентина има нужда от тази помощ
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Класните играчи на Аржентина има нужда от тази помощ
Стефан Апостолов благодари на колегите си за подкрепата
Съдията на четвъртфинала за купата на България между "Литекс" и "Левски" (3:0 след прод.) Таско Таско призна, че е допуснал грешки. Реферът бе едно от...
Футболен клуб "Левски" излезе с декларация относно тенденциозното съдийство срещу клуб в последно време.Ето и цялата декларация на клуба. "ПФК Левски...
София. Монографичният труд „Специализирана психо-физическа подготовка на футболния съдия" на проф. д-р Йордан Иванов, който е пети в неговата научна к...
Почетният президент на "Локо" (Пд) Христо Бонев изригна пред "Марица" срещу програмата на тима и съдийството в Ловеч. "Отношението към нас е престъпно...