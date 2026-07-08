Скандалът трещи! Египет скочи на ФИФА и съдията от драмата с Аржентина

Египетската футболна асоциация (ЕФА) подаде официална жалба до ФИФА срещу френския съдия Франсоа Льотексие, който ръководи осминафиналния сблъсък от Световното първенство срещу Аржентина. Новината съобщи президентът на централата Хани Абу Рида, цитиран от портала Voices of Emirates.

Египтяните отпаднаха драматично след загуба с 2:3, въпреки че водеха в резултата с два гола до 79-ата минута. Селекционерът на „фараоните“ Хосам Хасан директно обвини ФИФА за поражението и определи срещата като „уговорена“. От ЕФА настояват за пълно разследване на целия съдийски екип, включително на видео асистент-реферите (ВАР), и изваждането им от мондиала поради „фрапантни грешки, двойни стандарти и дискриминация“.

Спорният отменен гол за 2:0 и нарушаването на ВАР протокола

Ключовият момент в срещата настъпи през второто полувреме при резултат 1:0 за Египет. Мостафа Зико отбеляза гол, който първоначално беше зачетен от главния съдия. След намеса на ВАР обаче Льотексие отмени попадението заради нарушение на Марван Атия срещу Лисандро Мартинес в ранната фаза на атаката.

Египетският щаб е категоричен, че това решение е в пълно противоречие с протокола на ВАР. Според тях аржентинските футболисти са имали три възможности да отнемат топката след въпросното действие, което означава, че фазата на атаката е била подновена и видеоповторението не е трябвало да се използва за тази ситуация.

Неотсъдената дузпа в края на мача

Дълбоко в добавеното време, когато Египет вече губеше с 2:3, Хамди Фати беше съборен в наказателното поле на Аржентина. Въпреки бурните протести на египтяните, които настояваха за дузпа, с която да пратят мача в продължения, френският рефер подмина ситуацията. Моментът дори не беше разгледан на монитора от ВАР съдиите, което предизвика допълнителен гняв в лагера на африканския тим.

Пренебрегнат расистки скандал и двоен аршин при картоните

По време на срещата селекционерът Хосам Хасан направи официалния жест на ФИФА против расизма (кръстосани ръце над главата), сигнализирайки, че играчите му са подложени на расистки обиди от трибуните. Според новите правила на ФИФА, Льотексие е бил длъжен незабавно да спре мача и да задейства антирасисткия протокол. Вместо това играта продължи, а самият Хасан получи жълт картон за протестите си.

От египетската федерация обърнаха сериозно внимание и на огромния критериен разрез при официалните предупреждения. Египет завърши двубоя с 5 жълти картона и изгонен член на треньорския щаб, докато тимът на Аржентина не получи нито един картон за целия мач.

Обвинения в конспирация в полза на Меси и Аржентина

След края на двубоя емоциите ескалираха. Селекционерът Хосам Хасан и голмайсторът Мостафа Зико директно обвиниха ФИФА, че световното първенство е нагласено в полза на „албиселесте“. Според тях целта на организацията е била Лионел Меси и световните шампиони да бъдат оставени възможно най-дълго в турнира за сметка на Египет.

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