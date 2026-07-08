Прогноза: Обявиха кой печели Мондиал 2026

Настоящият световен шампион Аржентина беше изключен от топ 3 на фаворитите за титлата от Мондиал 2026 от суперкомпютъра на британската аналитична компания Опта.

Франция е с най-големи шансове за краен триумф според алгоритъма на компанията. На 27,62 процента, което е малко над една четвърт, са оценени шансовете на футболистите на Дидие Дешан. Спрямо фазата на осминафиналите обаче те спадат, когато компютърът предвиждаше 28,89 процента за краен триумф на "петлите", пише "Топ спорт".

Тимът на Испания е поставен на втора позиция, като неговите шансове са оценени на 21,54 процента. Възможностите си за победа увеличиха сериозно европейските шампиони с отстраняването на Португалия на осминафиналите. На малко над 12 процента се оценяваха техните шансове преди иберийското дерби.

Англия допълва тройката със 17,06 процента шанс да спечели титлата за пръв път от 60 години. Другият голям печеливш след фазата на осминафиналите са англичаните, тъй като преди нея Опта им даваше само 8 процента шанс.

На четвърта позиция с 15,9 процента е Аржентина. Втори според алгоритъма бяха "гаучосите" преди срещата с Египет, когато техните възможности се оценяваха на 16,32 процента.

Истинска сензация би бил краен триумф на останалите четири четвъртфиналиста - Норвегия, Мароко, Белгия и Швейцария - според Опта, като техните възможности това да се случи се оценяват между 6,5 и 3,5 процента.

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