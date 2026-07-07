Левски с ударно начало в ШЛ! Екшън в Босна и Херцеговина, но развръзката ще е на "Герена"

Левски завърши 1:1 при гостуването си на Борац Баня Лука в първия мач от първия квалификационен кръг на Шампионската лига и остави интригата жива преди реванша в София.

"Сините" показаха две напълно различни лица в Босна и Херцеговина. През първото полувреме шампионът на България беше колеблив, допускаше лесно грешки и не успя да отправи нито един точен удар към вратата на домакините. След почивката обаче отборът на Хулио Веласкес излезе преобразен, наложи сериозен натиск, затвори Борац в собствената му половина и напълно заслужено стигна до изравняването. При повече късмет Левски дори можеше да си тръгне с победата.

Домакините поведоха още в 9-ата минута. Лука Юричич беше точен от дузпа, отсъдена за нарушение на Никола Серафимов, след като Акрам Бурас допусна груба грешка при изнасянето на топката.

Лошите новини за Левски продължиха и в края на първата част, когато едно от новите попълнения Давид Кусо получи контузия и беше принудително заменен на почивката. На негово място се появи Армстронг Око-Флекс, който се отплати по най-добрия начин. Крилото изравни с прецизен нисък удар малко след подновяването на играта и даде импулс на "сините" за силен финален щурм.

До последния съдийски сигнал Левски беше по-опасният отбор, но Бурас, Око-Флекс и резервата Хуан Переа не успяха да се възползват от добрите си положения и да осъществят пълния обрат, пише gol.bg.

Официален дебют със синята фланелка направиха Давид Кусо, Рейналдо, Ел Мехди Мубарик и Сержиньо. Именно Сержиньо обра най-много овации с активната си игра и загатна, че може да се превърне в едно от най-силните нови попълнения на столичани.

След равенството всичко остава отворено преди реванша на стадион "Георги Аспарухов", където Левски ще има отлична възможност да довърши започнатото и да си осигури място във втория квалификационен кръг на Шампионската лига.

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