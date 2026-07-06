Скандалът трещи! УЕФА вдига червен картон на Джани Инфантино

В УЕФА работят по издигането на кандидат, който да се изправи срещу настоящия президент на ФИФА Джани Инфантино на изборите през 2027 година. Информацията е на журналиста Ромен Молина.

Според публикацията недоволството срещу Инфантино във футболните среди се е засилило след решението на ФИФА да отмени наказанието на нападателя на САЩ Фоларин Балогун, който беше изгонен с червен картон в мача срещу Босна и Херцеговина от 1/16-финалите на световното първенство. Така 25-годишният футболист получи право да играе в следващия двубой на американците срещу Белгия.

От УЕФА реагираха остро, определяйки решението като безпрецедентно, необяснимо и неоправдано. Европейската централа настоя, че автоматичното наказание от поне един мач след директен червен картон не бива да бъде отменяно по преценка на дисциплинарните органи, пише gol.bg.

Следващият избор за президент на ФИФА е насрочен за 2027 година. Джани Инфантино оглавява световната футболна централа от 2016 година.

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