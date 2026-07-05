Разкриха заплатата на нова звезда на ЦСКА

Новото попълнение на ЦСКА Стефано Сенси демонстрира моментално високата са класа в контролите на тима. Италианецът е абсолютен диригент в средата на терена и лидер, от какъвто „армейците“ имаха остра нужда.

Всичко това обаче си има цена.

„Мач Телеграф“ съобщава, че бившата звезда на Интер е подписала договор, според който ще взима 650 000 евро на сезон, а в тази сума не влизат бонусите за изиграни мачове и други.

Сумата е по-висока дори от тази, за която клубът се беше разбрал с провала Лиъм Купър.

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