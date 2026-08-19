Голяма промяна за млада звезда на Ливърпул

Ливърпул планира да даде по-сериозна роля на Рио Нгумоа през новия сезон, като 17-годишният талант вероятно ще бъде използван по-често на десния фланг. Естествената позиция на младока е отляво, но евентуалното привличане на Брадли Баркола от Пари Сен Жермен може да доведе до промяна във функциите му.

Според журналиста на The Times Пол Джойс мърсисайдци работят по трансфера на Баркола с намерението френският национал да играе на предпочитаната си позиция като ляво крило. Това би отворило повече възможности пред Нгумоа отдясно, където той също може да използва скоростта и индивидуалната си техника, пише "Гонг".

Междувременно Ливърпул подготвя и нов дългосрочен договор за младия футболист. Джак Лъзби от FourFourTwo съобщава, че Нгумоа се очаква да подпише петгодишен контракт, след като навърши 18 години в края на август. Споразумението трябва да го задържи на „Анфийлд“ до лятото на 2031-а година.

Официалното потвърждение вероятно ще бъде направено към края на месеца, въпреки че обявяването може да се забави, както се случи и при първия договор на футболиста с клуба. Наред с удължаването на контракта Нгумоа ще получи и значително увеличение на възнаграждението, което да отговаря на новия му статут на постоянна част от първия състав.

Фабрицио Романо също потвърждава, че разговорите за нов професионален договор трябва да се активизират през следващите седмици. Според италианския журналист ръководството на Ливърпул никога не е разглеждало възможността да се раздели с английския младежки национал.

Романо допълва, че Байерн Мюнхен не е бил реална опция за Нгумоа през летния трансферен прозорец, въпреки засилените медийни спекулации. Позицията на Ливърпул през цялото време е била категорична - талантът не се продава и неговото напускане никога не е стояло на дневен ред.