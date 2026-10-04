Резил. В Исландия попиляха България

Исландските медии не спестиха критиките си към България след убедителната победа на своя тим срещу нашия с 3:0 в Лигата на нациите. Един от най-острите коментари дойде от анализатора Бярни Гудьонсон, който още на почивката определи представянето на лъвовете като “изключително слабо”. Според него българският национален отбор не е показал необходимото ниво, за да затрудни сериозно домакините.

Мнението на Гудьонсон е част от цялостния негативен тон към българския тим в исландския анализ на двубоя. В материалите се посочва, че Исландия е показала индивидуалната класа на своите водещи футболисти, но в същото време представянето на домакините не е било особено впечатляващо именно заради нивото на съперника. България е определена като „иначе слаб противник“, срещу когото исландците са имали възможност да контролират мача без сериозни проблеми.

Местното издание visir.is, цитирано от „Тема Спорт“, все пак отбелязва, че българите са получили своите шансове през първото полувреме. Атанас Илиев пропуска отлична възможност от близко разстояние, а в края на първата част домакините допускат още една опасна ситуация. Въпреки това Исландия успява да се оттегли на почивката с преднина след гола на Ори Оскарсон.

След второто попадение обаче исландците също не остават без критики. Според анализа домакините са намалили темпото и са започнали да играят небрежно, с по-малко интензивност, странни решения и неточни подавания. Това обаче не се е оказало проблем, тъй като България не е успяла да се възползва от предоставените възможности.

Особено показателна е оценката на исландската медия за развитието на българския футбол. В материала се посочва, че „гостите от България са далеч от големия отбор, който бяха преди години“. Така местните журналисти правят директна препратка към Зланото поколение, което стигна полуфинал на световното в САЩ през 1994 г.

Ори Оскарсон реализира два гола за Исландия, а Микаел Елертсон добави третото попадение в края на срещата. Нападателят имаше възможност да оформи и хеттрик, но пропусна дузпа, спасена от Даниел Наумов.

В крайна сметка Исландия записа втори пореден успех с 3:0 и събра седем точки след първите си три мача в групата. България пък остана с една точка и без победа, като тежката загуба в Рейкявик предизвика остри оценки от местните анализатори.

Още по-показателно е, че критиките към България не идват единствено заради резултата, а заради начина, по който отборът е изглеждал на терена. Именно затова думите на Бярни Гудьонсон за „изключително слаб отбор“ се открояват като един от най-сериозните удари по представянето на лъвовете в исландската преса.