Медиите в Австрия съобщиха, че Левски е близо до привличането на дясното крило на елитния Алтах Ян Масомбо. 26-годишният френски флангови нападател прави отличен сезон.

Той е бил на терена в 13 двубоя през кампанията, в които има на сметката си 7 гола и две асистенции. Отбелязва се, че договорът му с клуба е до края на кампанията, като в него има опция за удължаването му с още един сезон. За да влезе обаче тя в сила и двете страни трябва да са съгласни. В Австрия обаче смятат, че Масомбо сам ще настоява за трансфер, пише gol.bg.

И разкриват, че през лятото той е бил пред преминаване в Щурм Грац. В крайна сметка обаче сделката е пропаднала, а това е вбесило французина. До толкова, че да откаже да се качи на автобуса точно за гостуване на Щурм. Той отнася глоба от шефовете, но в крайна сметка двете страни заравят томахавките. След това Масомбо показва силна форма и е основен играч в състава.