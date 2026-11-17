Селекционерът на националния отбор на Бразилия - Карло Анчелоти, даде откровена пресконференция преди последната приятелска среща на тима за 2026 г. срещу Сингапур днес.

Поради наказание италианският треньор няма да води отбора от скамейката, като ще бъде заменен от своя асистент Франческо Маури.

Въпреки това Анчелоти застана пред микрофоните, за да направи равносметка на година и половина начело на „селесао“ – период, който включва 21 мача, загуба от Япония и ранно отпадане от Норвегия на осминафиналите на Световното първенство.

В изблик на самокритичност италианският специалист не спести оценките за собствената си работа и резултатите на отбора.

„Това е нова работа. Много харесвам това, което правим, но моята преценка е, че не е достатъчно, призна Анчелоти. - Трябва да направя повече и ще го направя. Обичам да съм тук, обичам да съм в националния отбор и трябва да се подобря. Трябва да направя повече, за да може отборът отново да бъде конкурентоспособен. Мина твърде много време, без да сме такива. Искам да направя повече, за да превърна „селесао“ в най-конкурентния отбор в света.“

Наред с личната равносметка, Анчелоти не се поколеба да отговори на острите критики, отправени към него напоследък, начело с призива на легендарния нападател Ромарио той да бъде незабавно уволнен.

„Това е свобода на словото и в една демократична държава всеки може да изразява мнение. Ромарио е дал своето мнение и това е право на всеки, който може да казва лъжи, истини или глупости. Истината е, че Ромарио говори много и това е негово право“, коментира наставникът.

В професионален план Анчелоти поиска търпение за процеса по смяна на поколенията в отбора.

„Този момент очевидно е време за експерименти. Тестваме нови играчи, като се започне от Габриел Бонтемпо, Андре, Джонатан Жезус. Това са много положителни оценки, без да ги изброявам всички поименно. Винаги очакваме да играем добре, но е невъзможно едновременно да правиш експерименти, да обновяваш състава и да имаш готов отбор“, обясни той.

Анчелоти допълни, че загубата с 2:3 от Япония е показала нуждата от подобрения.

„Всички смятаме, че отборът е на прав път. Продължаваме с голяма увереност по този път и ще правим експерименти срещу Сингапур. Някои аспекти срещу Япония показаха, че трябва да се подобрим повече в дефанзивен, отколкото в офанзивен план, но сме на прав път, за да имаме много силен отбор в бъдеще.“

Бразилия ще трябва да се справи срещу Сингапур без Рафиня, който също получи червен картон при загубата от Япония. Нападателят на Реал Мадрид, Ендрик, ще замени капитана на Барселона в атака, където ще си партнира с Винисиус и Естевао.