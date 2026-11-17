На 17 ноември 1993 година България сътвори футболно чудо и победи с 2:1 Франция на "Парк де Пренс" и се класира на световните финали в САЩ 94.

Днес се навършват 33 години от може би най-великата победа на националния отбор по футбол на България.

В Париж пред повече от 50 000 зрители Костадинов, Лечков, Стоичков и компания обръщат "петлите" и хвърлят в дива радост всички българи.

Както е известно, Франция повежда в този мач след попадение на Кантона, но Костадинов с два невероятни гола ни донесе победата и класирането за САЩ.

Всичко около и за този много велик момент в историята на футбола ни е написано и казано, но нека още веднъж да си припомним тези уникални моменти.

Франция - България 1:2

Голмайстори:

1:0 Кантона (32)

1:1 Костадинов (37)

1:2 Костадинов (90)

Франция: Лама - Десаи, Пти, Рош, Блан - Льо Гуен, Дешан, Педрос, Созе (80' Герен) - Папен (72' Жинола), Кантона.

Треньор: Жерар Улие

България: Михайлов - Кременлиев, Иванов, Хубчев, Цветанов (81' Боримиров) - Балъков, Лечков (81' Алекандров), Янков - Костадинов, Пенев, Стоичков.

Треньор: Димитър Пенев

Какво се случва днес?

Жребият за футболния турнир Лига на нациите на 12 февруари отреди България да попадне в група с три отбора, от които никога не бяхме губили на футбол - Исландия, Люксембург и Естония. За съжаление няколко месеца по-късно вече имаме поражения и от трите.

Статистиката е красноречива - не сме губили само срещу 11 от общо 55 отбора членки на УЕФА. Уточняваме, че в общото число влизат и азиатски тимове като Армения, Грузия и т.н. Сред отборите, от които не сме губили, с два не сме играли, а голяма част могат да се считат за джуджета, тъй не само никога не са били на голям форум, но и са далеч от подобно постижение.

Най-големият отбор и единственият с някаква футболна стойност, от който нямаме загуба, е този на Словения. В петте си мача срещу тях имаме три победи и две равенства, което може да се счита за позитив.

Днес трите години на обещания на ръководители минаха, а България е вече на 93-о място в същата тази ранглиста. Съвсем близо сме да изпаднем извън топ 100, което неминуемо ще стане през идната 2027 г., тъй като идват евроквалификации, а ние в тях влизаме от четвърта урна. Колко победи мислите, че ще запишем?

Пред нас е Палестина. Да, добре прочетохте! Пред нас са Тайланд, Сирия, Хаити, Кюрасао.

Какво ли щеше да си мисли Николай Колев - Мичмана, след като беше казал крилатата фраза "Господ е българин ", гледайки трагедията на същия този национален отбор на България сега...