Отиде си бивш треньор на националния ни отбор

Миналият през националния ни отбор по футбол Дарко Божович почина на 48-годишна възраст.

Бившият треньор на вратарите на България не успя да пребори продължително заболяване. Черногорецът беше част от щаба на Младен Кръстаич по време на престоя на сръбския специалист начело на родния национален тим.

Дарко Божович пристигна в България през юли 2022 година, когато Младен Кръстаич беше назначен за национален селекционер и остана с него до октомври 2023 година. Той е роден на 9 август 1978 година в Подгорица. По време на футболната си кариера играе за куп клубове в Сърбия, сред които Телеоптик, Бежания, Партизан, Слобода Ужице и Вождовац.

В периода 2007-2010 година печели три последователни шампионски титли и две Купи на Сърбия с екипа на Партизан. Божович има и два мача за националния отбор на Черна гора, записани през 2007.

Като треньор, освен в България, работи в Телеоптик и Железничар Панчево.