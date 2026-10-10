Обрат с новия треньор на националите

Изпълнителният комитет на Българския футболен съюз ще проведе редовно заседание в понеделник 12 октомври.

По всяка вероятност основна тема на заседанието ще бъде поста на национален селекционер, който е вакантен след оставката на Александър Димитров след мача срещу Естония на 29 септември.

След оставката на Димитров оставащите два мача от международната пауза бяха ръководените от Атанас Рибарски със статут на временен селекционер.

Още в часовете след подадената оставка от Димитров не спира да се спекулира с чуждестранни имена, като основното желание на БФС е именно сериозно име от чужбина да поеме националите.

Спрягаха се имената на бразилеца Силвиньо, румънеца Едуард Йорданеску и сърбина Александър Янкович, но на този етап няма развитие по темата.

Няма да е изненада, ако в понеделник БФС реши да остави Атанас Рибарски на поста до края на годината за оставащите два мача в турнира срещу Исландия в Пловдив и Естония в Талин.

Така федерацията ще си даде време да потърси точния селекционер от чужбина, който да стартира директно за европейските квалификации през 2027-а.