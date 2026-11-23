Саудитска Арабия проучва възможностите за инвестиции в България, включително в изграждането на високотехнологични индустриални паркове и потенциално производство на електрически автомобили с нов бранд, собственост на саудитската държава. Това стана ясно след срещите на вицепремиера и министър на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев с представители на правителството на кралството в Рияд.

В рамките на посещението на българската правителствена делегация, водена от министър-председателя Румен Радев, Пулев разговаря с министрите на икономиката и планирането Фейсал бин Фадил ал-Ибрахим и на инвестициите Фахад бин Абдулджалил ал-Саиф. Двете страни са обсъдили възможността за изготвяне на пътна карта за задълбочаване на икономическото сътрудничество и реализиране на конкретни инвестиционни проекти у нас.

Сред основните направления са развитието на модерни индустриални зони и високотехнологични паркове, привличането на производства с висока добавена стойност и изграждането на необходимата инфраструктура. Специално внимание е отделено на автомобилната индустрия, включително на възможността за производство на електромобили с нов саудитски бранд. В енергетиката са обсъдени съвместни проекти за възобновяеми източници и системи за съхранение на енергия.

„Амбицията ни е да превърнем отличните двустранни отношения в конкретни инвестиции и реализиране на стратегически проекти. България има потенциала да бъде привлекателна дестинация за саудитския капитал в редица сфери“, заяви Пулев. Той е представил пред домакините и предприетите от правителството реформи за подобряване на инвестиционната среда, намаляване на административната тежест и ускоряване на стратегическите проекти, както и новата законодателна рамка за публично-частните партньорства.

Следващата стъпка в икономическия диалог се очаква да бъде заседание на Смесената междуправителствена комисия за икономическо сътрудничество през първото тримесечие на 2027 г. в България. Пулев ще бъде съпредседател на комисията от българска страна, като се очаква на срещата да продължат разговорите за конкретните инвестиционни предложения и подготовката за тяхната реализация.