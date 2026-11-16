Най-важният ден за бюджета. Кабинетът решава за заплати и пенсии

Министерският съвет се събира извънредно рано тази сутрин, за да разгледа трите ключови финансови закона за 2027 г. – държавния бюджет, бюджета на НЗОК и бюджета на Държавното обществено осигуряване. План-сметката предвижда минимална заплата от 660 евро, увеличение на пенсиите и доходите в бюджетната сфера, повече средства за семействата и здравеопазването. Зад социалните обещания обаче стои амбициозна задача за овладяване на дефицита, съкращаване на разходите и ограничаване на държавния дълг.

Три бюджета на масата още от 8 часа

Правителството започва седмицата с едно от най-важните си финансови решения. В понеделник, 16 ноември, от 8 часа Министерският съвет заседава, за да разгледа държавните разчети за 2027 г.

Трите документа определят не само колко средства ще харчи държавата, но и какви доходи ще получават милиони българи, как ще се финансират болниците, какви ще бъдат пенсиите и социалните помощи и с какъв ресурс ще разполагат институциите.

След представянето на финансовата рамка от премиера Румен Радев и вицепремиера и финансов министър Гълъб Донев на 6 ноември в УНСС, проектът премина и през обсъждане със социалните партньори. На 12 ноември Националният съвет за тристранно сътрудничество разгледа предложенията на правителството.

Сега предстои кабинетът да вземе решението за внасянето на законопроектите в Народното събрание. Именно там ще започне следващият етап от битката за параметрите на държавната хазна.

Бюджет на вразумяването или труден компромис?

Финансовият министър Гълъб Донев определи план-сметката за 2027 г. като „бюджет на вразумяването“. Основната задача е да се прекъсне тенденцията към нарастване на публичните разходи и да се върне устойчивостта на финансите, без да се изоставя подкрепата за домакинствата и бизнеса.

Правителството залага дефицит от 3,5% от брутния вътрешен продукт през 2027 г. Целта е той да бъде намален до 3,1% през 2028 г. и 2,4% през 2029 г.

Зад тези числа стои сериозно свиване на разходите. Делът им по консолидираната фискална програма трябва да намалее от 43,5% от БВП през 2026 г. до 39,6% през 2027 г.

Според финансовия министър мерките са съобразени и с активизираната от Съвета на ЕС процедура за прекомерен дефицит спрямо България. Кабинетът обещава по-добра събираемост на данъците и осигуровките, ограничаване на укриването на приходи и намаляване на административната тежест.

Премиерът Румен Радев описа наследеното състояние на публичните финанси с доста по-драматична метафора – тежък камион с отказали спирачки, който лети надолу по склона към пропастта. По думите му задачата на правителството е да спре тази траектория и да върне държавата към стабилност.

При представянето на бюджета беше посочено и че одити на Сметната палата са установили около 1,8 млрд. евро неразплатени разходи, които трябва да намерят отражение във финансовите планове на държавата.

Минимална заплата от 660 евро и по-високи доходи

Един от най-видимите резултати за работещите ще бъде увеличението на минималната работна заплата. От 1 януари 2027 г. тя се предлага да стане 660 евро при сегашните 620 евро.

Заплатите в бюджетната сфера трябва да нараснат с 5%, а възнагражденията на педагогическите специалисти – със 7,5%. За учителите са предвидени допълнителни 170,5 млн. евро.

Промени има и при социалните плащания. Линията на бедност за следващата година се предлага да достигне 443 евро, а минималното дневно обезщетение за безработица да се увеличи от 9,21 на 13 евро.

По-високи ще бъдат и обезщетенията за отглеждане на малко дете. За втората година майчинство сумата се предвижда да стане 450 евро. Ако майката се върне на работа през този период, тя ще получава 75% от обезщетението вместо досегашните 50%.

Пенсиите се увеличават, таванът става 1874 евро

В бюджета са заложени допълнителни 552,6 млн. евро за осъвременяване на пенсиите за трудова дейност от 1 юли 2027 г. То ще бъде извършено по швейцарското правило.

Предвижда се максималният размер на пенсията да достигне 1874 евро. Това е една от мерките, с които кабинетът обещава да подкрепи възрастните хора, въпреки усилията за ограничаване на бюджетния дефицит.

Повече средства са предвидени и за семейните помощи. Девет от общо 12 вида помощи за деца трябва да бъдат увеличени, като за това са заложени допълнителни 72,5 млн. евро.

Повече пари за здравеопазване и младите семейства

Здравеопазването е сред секторите, които получават допълнителен ресурс. В проекта за бюджета на НЗОК са заложени още 493 млн. евро за здравноосигурителни плащания.

Предвидени са и 30 млн. евро повече за възнагражденията на лекарите специализанти. Заплащането на специализантите държавна поръчка трябва да достигне 1900 евро, а за тези извън нея е предвидена сума от 350 евро.

В плановете на кабинета влиза и финансиране за Националната детска болница, професионалното образование, ученическите и студентските стипендии и студентските общежития.

Правителството поставя специален акцент върху младите семейства и достъпа до образование. По-високите семейни помощи, промените в майчинството и допълнителните средства за ученици и студенти са част от опита да се насочи повече публичен ресурс към следващото поколение.