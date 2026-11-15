Константин Проданов с новина за бюджета, зарадва малките търговци на храни

„Не се очаква да има изненади. Разбира се, ще видите най-детайлната картина, вече разбита по сектори и по политики. Но както макрорамката, така и основната посока вече зададохме - направихме презентация на бюджета преди седмица в УНСС“. Това коментира в ефира на „Защо“ по бТВ председателят на бюджетната комисия в Народното събрание Константин Проданов, след като стана ясно, че на извънредно заседание утре Министерският съвет ще разгледа проекта на Бюджет 2027.

„Внасянето на бюджета се беше превърнало в една съвсем техническа процедура. Ако въобще се представяше, то беше просто като една счетоводна сметка, обикновено на скучна пресконференция“, отбеляза той.

„Обяснихме какво точно е различното - бюджетът не като съвкупност от числа, които се прехвърлят от една екселска таблица в друга. Става дума за това какво се опитваме да постигнем, какви са ни приоритетите и какви са ни целите“, обясни Проданов.

Шофьор в „камиона“ има и той завива

„Аз ще продължа метафората на един мой колега икономист, който каза, че трябва да се завие по-рязко. Виждаме, че се прави завой, но завоят не е достатъчно рязък. Помислете си какво става, когато една кола или камион се движи прекалено бързо и много рязко дръпнете волана. Това обикновено води до преобръщане. Така че тук е въпрос на баланс. Баланс между фискална консолидация - тоест намаляване на разходите, които наистина през последните години растат неумолимо, много над приходите. Защото факт е, че от 2020 г. насам, по редица причини, беше изтървана бюджетната политика“, коментира Проданов.

На въпрос дали бюджетът ще бъде изтеглен и пренаписан, каквито са призивите на опозицията, Проданов заяви:

„Не, разбира се, защото не е необходимо“.

„2027 г. ще бъде първият бюджет от десетилетия насам, в който всъщност има намаляване в абсолютна стойност на разходите. Всяка година, като се започне от 2020 г., когато бяха ориентировъчно около 25 милиарда, в момента отиваме на 56–57 милиарда. Тоест те са повече от двойно увеличени. 2027 г. е първата година, когато разходите в абсолютна стойност са с около 800 милиона по-малко. Но наред с това те са с 4 процентни пункта по-ниски като процент от брутния вътрешен продукт. Намаляват от 43,5 до 39,6. Това е много сериозно свиване“, обясни председателят на Бюджетната комисия в НС.

По думите му нещо по-драстично от това би поставило икономиката под заплаха да дерайлира и „камионът може да се преобърне, ако завъртим прекалено рязко волана“.

„Защото държавните разходи, независимо дали са публични инвестиции, или социални разходи, са част от брутния вътрешен продукт. Това са средства, които се въртят в икономиката. Ако ги изтеглите прекалено рязко и няма какво да запълни вакуума – да кажем, нови частни инвестиции или преки чуждестранни инвестиции, или нещо друго, или някакъв драстичен скок в производителността, това неминуемо води до рецесия. Така че това е балансът, който ние се опитваме да постигнем. Особено предвид факта, че сме в процедура по свръхдефицит за първи път от 17 години и сме подложени на много сериозни рестрикции от Европейската комисия“, посочи председателят на бюджетната комисия в Народното събрание.

"Само две страни в ЕС не са попадали в процедура по свръхдефицит"

„Според средносрочната бюджетна прогноза ние очакваме да влезем в рамките до 2029 година. Само да кажа сега, че за периода на съществуването на Европейския съюз, мисля, че само две страни не са попадали в процедура по свръхдефицит. Средният период, през който една държава преминава през тази процедура, е около 5 години. Ние целим да го направим за 3, а според самата средносрочна прогноза на Европейския съюз и подхода им, те дават около 4 години“, отбеляза Проданов.

„Амбицията е да го направим по-бързо, но все пак фискалната дисциплина е изключително важна, но тя не може да бъде самоцелна. Не може да бъде за сметка на социалните права, нито за сметка на потискането на икономическата активност. А ние се опитваме да намерим именно този баланс“, заяви той.

Оценката на Standard & Poor's

Вчера международната рейтингова агенция Standard & Poor's определи перспективата пред дългосрочния рейтинг на страната от „позитивна“ на „стабилна“, което веднага събуди атаките на опозицията.

„Същата тази агенция по-рано през годината, малко след изборите, повиши перспективата от стабилна на положителна. Преди около месец и половина другата агенция, която рейтингува нашия дълг – Fitch, също промени перспективата пред нашия кредитен рейтинг от стабилна на позитивна. Какво се е случило отпреди месец и половина досега, че се налага Standard & Poor's да променя перспективата“, коментира Константин Проданов.

„Standard & Poor's много ясно го описва в анализа. Едното е промяната на външната конюнктура. Заради повишените цени на енергоносителите - това води до задълбочаване на дефицита по текущата сметка, тоест вносът расте прекалено много за сметка на износа. Това, казват те, са макроикономически дисбаланси, натрупвани през последните 5–6 години“, посочи той.

„Но, което е по-важно, за тези месец и половина между двата доклада излязоха трите доклада на Сметната палата и беше променен, по-скоро ревизиран, бюджетният дефицит за 2025 година от Евростат“, допълни още експертът.

„Тези неща извадиха на показ реалното състояние на публичните финанси, скритите задължения. В резултат на това беше напълно нормално и логично при допълнителните разходи, които в момента трябва да се разплащат от предходни години, това да бъде отчетено“, заяви Проданов.

„Standard & Poor's" казват, че става дума за дългосрочни макроикономически дисбаланси, свързани с това, че възнагражденията са нараствали прекалено бързо, което е направило икономиката неконкурентоспособна, което е довело до засилване на вноса за сметка на износа, което е довело и до повишените държавни разходи, а оттам и до по-големите дефицити“, обясни той.

По думите му единият риск е да не направим достатъчно сериозна фискална консолидация, тоест да не намалим разходите достатъчно и навреме.

А другият голям риск според тях е да има драстичен и рязък спад на кредитната активност и на икономиката.

“Тоест казват: търсете баланса. Търсете баланса между това да поставите разходите под контрол, но без да задушавате икономиката. И именно това правим ние“, заяви Проданов.

Намаляването на държавната администрация

Константин Проданов отговори на критиките на опозицията, че в обявената от кабинета административна феформа се закривали само празни щатни бройки. Дори и незаети, те се бюджетират и парите се превеждат на съответното ведомство, така е, реформата е напълно реална - тези 5000 бройки се се закриват, каза Проданов-

Хората с увреждания и личните асистенти

„Съдбата на хората с увреждания за нас е от първостепенно значение. Това се потвърждава от факта, че има редица мерки, заложени в бюджета, които са насочени именно към тях. Като започнем от данъчните облекчения за работещи хора с увреждания, минем през данъчните облекчения за родители на деца с увреждания и увеличението на месечната помощ за отглеждане на дете с увреждания“, коментира Константин Проданов.

„Тръгваме от прегледа на системата за хората с увреждания, ТЕЛК и лични асистенти. Там очевидно през последните няколко години има много сериозен ръст както на броя на хората с ТЕЛК – те в момента са над 800 000, така и доста сериозен, многократен ръст на личните асистенти. Това по всеобщо мнение не е органичен ръст, тоест там има хора, които се възползват от системата за сметка на тези, които наистина имат нужда. Ние сме си заели с нелеката задача – да се направи реформа в този сектор, без обаче това да засегне по никакъв начин хората, които наистина имат нужда.

Това, което бяха предложили колегите по-рано тази седмица, беше фрагмент от тази реформа. Основният акцент в него беше свързан с две неща. Едното е да се премахне автоматизма във възнагражденията, което по приложихме и по отношение на минималната работна заплата, и по отношение на възнагражденията в съдебната власт, в сектор „Сигурност“.Другият ключов момент беше да се даде повече гъвкавост на личните асистенти, които в момента искат да работят като лични асистенти, но ако работят на трудови договори в държавната администрация, нямат право. Затова беше създадена тази идея за гъвкави трудови договори“, коментира експертът.

„Но тук няма как да не се признае, че разпоредбите, както бяха написани, първо, не бяха обяснени, и второ, очевидно имаха дефицити. Създаде се впечатление, че е възможно една група поне от хората, които са лични асистенти, могат да бъдат ощетени. Определено това не ни е било идеята. И затова след разговор със засегнатите страни ние оттеглихме законопроекта“, допълни той.

По думите му реформата продължава. "Тя е свързана на първо място с преосвидетелстване на хората с ТЕЛК, за да се види къде наистина има злоупотреби и да се отсеят тези, които наистина имат нужда от помощ", коментира Проданов.

Промяна, свързана с данък свръхпечалба

Накрай той съобщи голяма новина, свързана с данък свръхпечалба. Нагласата е прагът за търговците на храни да бъде вдигнат от 5 на 25 милиона лева, което е в унисон със сходна разпоредба в закона за защита на конкуренцията, така че да не се засегнат малки субекти, а основно тези, които имат доминираща пазарна мощ и възможността да извличат монополни ретни, обясни Константин Проданов.