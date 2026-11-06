"Промяната" за бюджета: Държавата няма да има бензин в двигателя

От „Продължаваме промяната“ определиха представения от правителството проект на бюджет за 2027 г. като „бюджет на бедността и рецесията“. От партията направиха изявление в Народното събрание.

Доходите на хората ще растат по-ниско отколкото инфлацията. Капиталовата програма се намалява от 10 млрд. на 6 млрд. евро, заяви председателят на парламентарната група на „Продължаваме промяната“ Николай Денков.

Оттам следва, че държавата всъщност „няма да има бензин в двигателя“ за нейното развитие, защото то се определя от инвестициите и от потреблението на гражданите. Резултатът от това нещо е, че държавата ще изпадне в рецесия само след няколко месеца, ако нещо не се промени. Като добавим и липсата на пакет от антикризисни мерки, това всъщност може да се случи и доста по-бързо, смята Денков.



„Така че камионът, за който говореше премиерът Радев, не само е тръгнал по нанадолнището, този камион с тази икономическа политика, която беше представена днес, задължително ще падне в дерето“, заяви председателят на ПГ на „Продължаваме промяната“.