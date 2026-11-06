Велислава Петрова и Елнур Маммадов с ключов разговор за Средния коридор

Министърът на външните работи Велислава Петрова и заместник-министърът на външните работи на Азербайджан Елнур Маммадов обсъдиха стратегическото партньорство между двете държави. Това съобщиха от пресцентъра на Министерството на външните работи (МВнР). Маммадов е на посещение в София за участие в двустранни политически консултации. Във фокуса на разговора са били и партньорство между двете страни, възможностите за задълбочаване на сътрудничеството в областите на икономиката и енергетиката, както и развитието на свързаността. Делегацията на МВнР за политическите консултации с Азербайджан бе ръководена от заместник-министъра на външните работи Иванка Ташева.

В рамките на дискусиите двете страни потвърдиха положителната динамика в двустранния политически диалог и очертаха перспективите за развитие на сътрудничеството в икономиката, енергетиката, високите технологии, транспорта и логистиката, туризма, културата и образованието. Специален акцент беше поставен върху енергийната и транспортната свързаност, включително коридорите за пренос на зелена енергия, както и стратегическото значение на Транскаспийския транспортен коридор („Среден коридор“) за сигурността и устойчивостта на веригите за доставки. В този контекст заместник-министър Ташева отбеляза предстоящата през пролетта на 2027 г. Среща на високо равнище по свързаността в България като възможност за насърчаване на регионалното сътрудничество и развитието на устойчиви транспортни и енергийни връзки между Европа и Азия, пише БТА.

В рамките на консултациите бяха обсъдени и актуални регионални и международни въпроси, включително войната в Украйна, обстановката в региона на Близкия изток, както и отражението им върху регионалната и международната сигурност.

По време на посещението си заместник-министър Маммадов проведе срещи и в Народното събрание и Министерския съвет, както и изнесе публична лекция в МВнР. Лекцията беше организирана от Дипломатическия институт към министъра на външните работи и Студентския дипломатически клуб при Софийския университет „Св. Климент Охридски“.