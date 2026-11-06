ДПС: Този проект на бюджет е тежък камион без спирачки

Проектобюджетът за 2027 г. е откъснат от ежедневието на българските граждани и не предлага решения на най-наболелите им проблеми. Това заявиха представители на ДПС след представянето на финансовата рамка от управляващите.

„Този проектобюджет наистина е тежък камион без спирачки, който лети към пропастта“, коментира Станислав Анастасов. По думите му в представянето са прозвучали амбициозни идеи за развитие на космическата индустрия, изграждане на гигафабрики и инвестиции в изкуствен интелект, но те са насочени към далечното бъдеще.

„Българските граждани имат един въпрос – как следващия месец ще си платят сметките. За тях това е доста по-важно от концепциите за космическа индустрия“, подчерта Анастасов. Той определи бюджета като „бюджет на социалния мираж и на фискалната безотговорност“.

Представителят на ДПС отправи и два съвета към управляващите. Първият е да спазват коректност в отношенията си с Европейската комисия, а вторият – да не се опитват да заменят решаването на проблемите на хората с репресии. Анастасов припомни и разпоредбата на Конституцията, според която България е република с парламентарно управление, като призова институциите да бъдат уважавани.

Айтен Сабри също разкритикува финансовата рамка, като акцентира върху намаляващата покупателна способност и липсата на достатъчно мерки срещу инфлацията.

„Не виждаме икономически мерки за бизнеса. Всичко това тика гражданите на Република България към прогресивно обедняване“, заяви тя. По думите ѝ предвидените минимални увеличения за уязвимите групи няма да бъдат достатъчни, за да облекчат домакинствата през предстоящата тежка зима.

Атидже Вели също определи бюджета като откъснат от реалните нужди на хората. Според нея по-големите държавни разходи не гарантират по-добър живот за гражданите, ако липсват конкретни политики за справяне с поскъпването.

Тя обърна внимание на отсъствието на ясни приоритети за земеделието и родното производство. Според Вели са необходими мерки за увеличаване на предлагането на българска продукция в търговските вериги, което би могло да допринесе за по-достъпни цени на храните.

От ДПС настояват финансовата рамка да бъде съобразена с реалните икономически затруднения на домакинствата и бизнеса, а не да разчита предимно на обещания за бъдещи проекти и инвестиции.