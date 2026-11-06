Радев: Загубихме творец с ярка индивидуалност и обществено присъствие

"България загуби Вежди Рашидов, изтъкнат скулптор, творец с ярка индивидуалност и обществено присъствие. Творчеството му ще остави незаличима следа в българската култура."
Това написа премиерът Румен Радев в профила си във Фейсбук по повод кончината на големия български скулптор, бивш министър на културата и председател на Народното събрание.
И добави:
"Вежди Рашидов беше човек с характер, който не се страхуваше да отстоява позициите си, дори когато те не бяха политически удобни и съобразени със силните на деня.
Изразявам най-искрените си съболезнования на семейството и близките му.
Поклон пред светлата му памет!"