Радев: Загубихме творец с ярка индивидуалност и обществено присъствие

"България загуби Вежди Рашидов, изтъкнат скулптор, творец с ярка индивидуалност и обществено присъствие. Творчеството му ще остави незаличима следа в българската култура."

Това написа премиерът Румен Радев в профила си във Фейсбук по повод кончината на големия български скулптор, бивш министър на културата и председател на Народното събрание.

И добави:

"Вежди Рашидов беше човек с характер, който не се страхуваше да отстоява позициите си, дори когато те не бяха политически удобни и съобразени със силните на деня.

Изразявам най-искрените си съболезнования на семейството и близките му.

Поклон пред светлата му памет!"