Почина легендарен рок барабанист

Клем Катини, барабанистът на The Tornados и един от най-продуктивните студийни музиканти в британската поп и рок музика, е починал на 89 години. Смъртта му е настъпила в Лондон на 2 ноември.

Според Parade, който се позовава на Beat Magazine, Катини е починал след падане. Допълнителни подробности за обстоятелствата около смъртта му не са оповестени.

Новината предизвика почит към музикант, чието име често оставаше извън светлината на прожекторите, макар барабаните му да звучат в десетки от най-популярните записи на Великобритания.

От „Шейкин ол оувър“ до „Телстар“

Клем Катини е роден на 28 август 1937 г. в Стоук Нюингтън, Лондон, в семейство на италиански имигранти. Първият му голям запис е „Shakin' All Over“ на Johnny Kidd & The Pirates от 1960 г.

Година по-късно Катини става съосновател на The Tornados. С групата той записва „Телстар“ – инструменталния хит, продуциран от Джо Мийк. Песента прекарва пет седмици на първо място в британската класация, а The Tornados стават първата британска група, достигнала върха на американския Billboard Hot 100.

Барабанистът зад десетки хитове

След периода с The Tornados Катини се превръща в един от най-търсените студийни барабанисти във Великобритания. Според публикуваните след смъртта му данни той е участвал в записи на най-малко 42 британски песни номер 1. В интервю за „Гардиън“ от 2010 г. самият музикант говори за около 45, което показва разлика в начина, по който са броени записите и кредитите.

Катини свири в хитове като „Green, Green Grass of Home“ на Том Джоунс, „You Don't Have to Say You Love Me“ на Дъсти Спрингфийлд, „Release Me“ на Енгелбърт Хъмпърдинк и „Амарило“ на Тони Кристи. Работи още с The Kinks, The Wombles, Пол Уелър, Лу Рийд и Донован.

Той участва и във всички 11 песни от „Трилтингтън“ – инструменталната версия на албума „Рам“ на Пол и Линда Маккартни, издадена от Пол Маккартни под псевдонима Пърси „Трилс“ Трилтингтън.

Признанието от колегите

Тони Кристи описа Катини като „световна класа музикант, но и джентълмен от световна класа“. Певецът добави, че барабанистът е свирил в повече песни номер 1 от всеки друг британски барабанист.

„Барабанистите във Великобритания ти дължат много за това, че отвори вратата за всички нас“, написа Карл Палмър.

Катини е бил сред обсъжданите барабанисти за групата, която по-късно става Led Zeppelin, но не се среща с мениджъра Питър Грант заради ангажиментите си в студиото. Мястото в крайна сметка е заето от Джон Бонъм.

Историята на Катини е представена и във филма „Телстар“ от 2008 г. за Джо Мийк, в който барабанистът е изигран от Джеймс Кордън. След себе си той оставя записи, в които ритъмът му е част от саундтрака на цяла епоха.