Ердоган се готви за среща с Путин

Турският президент Реджеп Тайип Ердоган изрази надежда, че резултатите от междинните избори в САЩ ще имат положителни последици за американския народ и за по-широкия регион около Турция, като същевременно изрази готовност да се срещне с президента на Русия Владимир Путин в близкото бъдеще.

Ердоган направи изявлението пред журналисти на борда на правителствения самолет, с който днес се завърна в Турция от Южна Корея. Той добави, че вероятно би било рано да се правят окончателни изявления на този етап. Турският президент също така отбеляза, че „турско-американските отношения са дълбоко вкоренени и изградени върху солидни основи".

Подчертавайки, че Турция и САЩ са „съюзници в НАТО с дългогодишни стратегически отношения“, Ердоган заяви още, че Анкара ще продължи да поддържа тесен диалог с американската администрация, както и с Камарата на представителите и Сената, в съответствие с целите си за постигане на траен мир и стабилност в по-широкия регион.

Попитан относно продължаващите дипломатически усилия на Турция за прекратяване на войната в Украйна, Ердоган заяви, че Анкара ще продължи да прави всичко възможно, за да проправи пътя към мира между двете страни, и изрази готовност за провеждане на среща с руския президент Владимир Путин в близкото бъдеще.

„След срещата ни със Зеленски в края на октомври, сега искаме да се обърнем и към руската страна на въпроса, като проведем среща с Путин. За тази цел моите колеги, особено моят външен министър Хакан Фидан, ще проведат срещи със своите руски колеги, за да подготвят руската страна за такава среща“, допълни Ердоган.