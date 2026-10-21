Тайният код на Ердоган. Послание, закодирано в новата му вратовръзка

Турският президент Реджеп Тайип Ердоган за пореден път доказа, че в голямата геополитика няма случайни детайли, написа Haber Global.

По време на днешното важно заседание на парламентарната група на неговата управляваща Партия на справедливостта и развитието (AKP) в Анкара, турският лидер прикова погледите не с остри думи, а с неочакван моден аксесоар, който турските медии веднага разчетоха като таен код.

На пръв поглед Ердоган излезе на трибуната с класическа, елегантна тъмна вратовръзка с фини геометрични мотиви.

Когато обаче телевизионните камери и обективите на фоторепортерите приближиха максимално образа, истината се разкри.

Вратовръзката на президента се оказа извезана с миниатюрни, детайлни силуети на новия турски изтребител от пето поколение KAAN.

Посланието зад коприната

Появата на Ердоган с този специфичен десен бе перфектно изчислен политически PR ход с ясен адрес както към вътрешната аудитория, така и към глобалните суперсили.

Самолът KAAN е абсолютната гордост на турската отбранителна индустрия. Той олицетворява амбицията на Анкара да бъде напълно независима от западните оръжейни доставки, особено след дългите и трудни преговори със САЩ около програмата за F-35 и F-16.

Носейки символа на националния изтребител на гърдите си, Ердоган изпрати недвусмислен сигнал, че Турция вече лети в по-горна технологична лига.

В политическите кулоари на Анкара вече се шегуват, че от днес нататък дипломатите ще трябва да гледат турския президент не само в очите, но и във вратовръзката.