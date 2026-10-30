След като ядоса Тръмп! Зеленски на крака при Ердоган

Украинският президент Володимир Зеленски започна опасна игра!

Подновяването на масираните украински удари с дронове по стратегическите руски рафинерии в Самара и Рязан се оказа хладнокръвен и чист политически ход на Володимир Зеленски, насочен директно към сърцето на Вашингтон, броени дни преди междинните избори за Конгреса на САЩ на 3 ноември.

До днес се смяташе, че между Киев и екипа на Доналд Тръмп съществува тиха, неофициална петролна сделка. Тръмп бе поискал от Украйна 10-дневен мораториум върху атаките срещу руската енергийна инфраструктура, за да не се допусне паника на пазарите и скок на цените на бензина по американските бензиностанции точно преди вота.

В замяна Вашингтон трябваше да реши проблемите със сателитната мрежа Starlink на фронта и да засили разузнавателната подкрепа.

Сделката обаче зрелищно се разпадна. Киев обвини САЩ в задържане на критична информация, а руските сили се възползваха от украинското примирие, за да ударят енергийно Днипро. Отговорът на Зеленски не закъсня: „Мораториумът е вдигнат“.

Ударите, които заповяда по руските рафинерии, бяха нанесени точно преди танкерите, натоварени с рафинирани продукти, да акостират на американските пристанища. Те трябваше да изсипят евтиното гориво и да свалят цените преди изборния ден.

Свиването на капацитета на руските заводи веднага вдигна нервността на международните борси - застраховките на танкерите скочиха, а цената на галон гориво в Америка тръгна нагоре.

Зеленски реши да покаже на Тръмп, че най-мощното му оръжие вече не са ракети и дронове, а способността му вече да диктува цените на световния енергиен пазар. Реакцията на вбесения Тръмп обаче тепърва ще виждаме

На този взривоопасен фон, Зеленски днес пристига на спешна среща в Анкара с турския президент Реджеп Тайип Ердоган.

Посещението бе договорено по време на два последователни разговора между Тръмп и Ердоган през последните 48 часа.

Турският лидер, който току-що пое председателството на Организацията на тюркските държави, влиза в ролята на посредник за уреждането на конфликта, но и като пожарникар.

Тръмп е бесен от украинското неподчинение и използва Анкара, за да предаде ултиматум на Киев.

В същото време, самата Турция е засегната от дроновете в Черно море и вече заплаши с „военни и правни действия“, ако нейни търговски кораби бъдат атакувани.

Затова и енергийното примирие ще е тема номер едно в срещата. Зеленски ще се опита да договаря взаимно спиране на ударите по рафинерии и пристанища, но при ясни гаранции, които Русия да не може да престъпи.

Срещата се превръща и в генерална репетиция за тристранните разговори в Абу Даби между Украйна, Русия и САЩ .

В дипломацията съществува термин „дипломация на принудата“ – точно това прави Киев в момента.

Изпращайки дронове срещу руския петрол, Зеленски изпраща съобщение на Путин и Тръмп преди Абу Даби, в което дава да се разбере, че ако се опитат да му наложат мир от позицията на силата, цената на петрола ще лети в небесата, а руските рафинерии ще горят.

Този блъф е опит на Украйна да си осигури по-силни карти за преговори, преди великите сили да са решили съдбата ѝ зад кулисите.

Въпреки сегашната ескалация, петролният блъф на Киев има своя лимит.

Ако изборите в САЩ на 3 ноември преминат под знака на скъп бензин и Тръмп претърпи политически щети, администрацията му може да реагира изключително остро, като напълно спре или замрази финансовата и военна помощ за Украйна като наказание за саботажа.

Най-вероятно срещата в Анкара ще завърши с рамка за временно, крехко споразумение под егидата на Турция. Ердоган ще успее да договори нов коридор за сигурност в Черно море и временно спиране на огъня по енергийните обекти, което да послужи за основа на преговорите в Абу Даби.

В ОАЕ обаче ще следва тежък дипломатически маратон, в който нито една от страните няма да отстъпи лесно, а мирът ще бъде търсен не чрез териториални компромиси, а чрез баланс на силите в глобалната енергетика.