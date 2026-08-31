Ердоган пристигна в Бишкек, предстои разговор с Путин

Президентът на Турция Реджеп Таип Ердоган пристигна днес в столицата на Киргизстан, Бишкек, за участие в срещата на върха на Шанхайската организация за сътрудничество (ШОС), където на 1 септември предстои да проведе двустранна среща с руския си колега Владимир Путин, съобщиха турските медии, позовавайки се на дирекцията по комуникациите към турското президентство.

Очаква се турският държавен глава да направи обръщение по време на разширеното заседание на форума във вторник, както и да проведе поредица от двустранни срещи с лидери на държавите членки в рамките на визитата, отбелязва англоезичното издание „Тюркие тудей“ по повод посещението.

Външнополитическият съветник на руския президент Юрий Ушаков потвърди, че двамата лидери ще разговарят в кулоарите на форума след приключване на основните събития от програмата, отбелязва изданието и добавя, че основни теми в дневния ред между Ердоган и Путин се очаква да бъдат войната в Украйна, сигурността в Черноморския регион и двустранното търговско-икономическо сътрудничество.

„Тюркие тудей“ припомня, че срещата се провежда на фона на засилващи се атаки срещу търговски кораби в Черно море и подновени дипломатически усилия за възобновяване на преговорите за мир и че по-рано този месец Русия отхвърли предложение за прекратяване на огъня в Черно море, докато Анкара продължава да настоява за мораториум върху военните операции в региона.

Турция, която участва във форума със статут на партньор по диалога, продължава да поддържа дипломатически канали както с Москва, така и с Киев, подкрепяйки териториалната цялост на Украйна, но без да се присъединява към западните санкции срещу Русия, отбелязва изданието, предава БТА.

Срещата на върха в Бишкек събира лидери от цяла Евразия по случай 25-ата годишнина от основаването на организацията. Наред с конфликта в Украйна, сред основните теми са напрежението в Близкия изток, ситуацията в Афганистан и мерките за регионална сигурност.

В икономически план се очаква участниците да обсъдят развитието на нови транспортни коридори, включително Международния транспортен коридор „Север – Юг“, както и инициативи за създаване на банка за развитие и инвестиционен фонд към ШОС.

Според медията, сред потвърдилите участие държавни и правителствени ръководители са президентът на Китай Си Цзинпин, премиерът на Индия Нарендра Моди и президентът на Иран Масуд Пезешкиан.