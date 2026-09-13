Ердоган пристигна в Бишкек, предстои разговор с Путин
Очаква се турският държавен глава да направи обръщение по време на разширеното заседание на форума във вторник
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Очаква се турският държавен глава да направи обръщение по време на разширеното заседание на форума във вторник
Първи лидер от НАТО ще посети руския президент след началото на войната в Украйна
Наскоро граничари са поискали задгранични документи на цял автобус организирани туристи
София. Премиерът на Турция Реджеп Таип Ердоган пожела успех на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов на предстоящите избори. Ердоган и Борисов проведоха телефо...