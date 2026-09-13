Ердоган вдигна тона към враговете на Турция: Не си правете погрешни сметки!
Анкара заяви готовност да защитава интересите си и извън своите граници, докато укрепва връзките с Русия, Азия и новите центрове на сила
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Анкара заяви готовност да защитава интересите си и извън своите граници, докато укрепва връзките с Русия, Азия и новите центрове на сила
Президентът очерта курса на Анкара – по-близо до Изтока, но без отказ от Запада
Кремъл призна, че войната почти не е била обсъждана, докато икономическите отношения между Москва и Пекин са заели централно място
Очаква се турският държавен глава да направи обръщение по време на разширеното заседание на форума във вторник
Лидери на 18 държави пристигат за форума на ШОС
Ще се видяат в рамките на срещата на върхя на Шос в Киргистан
Толкова дълга визита в чужда страна е необикновено и доста рядко събитие
ШОС е евразийска организация за политика, икономика и международна сигурност и отбрана
Новият Източен блок - Китай, Русия и Индия обединяват сили. Шанхайската организация за сигурност /ШОС/, тази практически неизвестна за Запада междунар...
Руският президент Владимир Путин обяви старта на процеса по присъединяването към Шанхайската организация за сътрудничество (ШОС) на нови страни членки...