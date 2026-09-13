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Индия и Пакистан влизат в ШОС

Индия и Пакистан влизат в ШОС

Руският президент Владимир Путин обяви старта на процеса по присъединяването към Шанхайската организация за сътрудничество (ШОС) на нови страни членки...

10 юли | 17:55
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