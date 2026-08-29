Москва обяви среща на Путин и Ердоган

Руският президент Владимир Путин ще се срещне с турския държавен глава Реджеп Тайип Ердоган в Бишкек на 1 септември.

Това обяви на брифинг помощникът на президента на Русия Юрий Ушаков, цитиран от руските медии.

Според него лидерите ще обсъдят ситуацията около Украйна и в Черно море.

"Планира се разговор с президента на Република Турция Реджеп Тайип Ердоган, разбира се, има и много теми за обсъждане, включително ситуацията в басейна на Черно море, а като цяло ще бъде обсъдена украинската тема", каза президентският помощник.

Двамата ще се видят по време на срещата на върха на ШОС в Киргизстан, която ще се проведе от 31 август до 1 септември.

Тази година се отбелязва 25 години от основаването на ШОС, която често се нарича Азиатското НАТО. Тя обединява незападни ядрени и икономически сили в Евразия.

Организацията включва 10 държави- Китай, Русия, Казахстан, Киргизстан, Таджикистан и Узбекистан, Индия, Пакистан, Иран и Беларус.

Над 15 страни, сред които и Турция, имат статут на „партньор по диалога“.

Ушаков също отбеляза, че на срещата ще разгледат въпроси за по-нататъшно развитие на двустранното партньорство в търговско-икономическата сфера.