Стотици чужденци са в неизвестност. Спасителите в паника

Опустошителните наводнения и свлачища в Непал и Тибет тази седмица са отнели живота на най-малко 547 души, предаде Франс прес, като се позова на непалските и китайските власти.

В неизвестност са повече от 1400 човека, включително стотици чуждестранни граждани.

Спасителни екипи в Тибет са достигнали днес основната зона, засегната от опустошителното кално свлачище и са в паника от гледката на плуващи в тинята човешки тела, съобщиха китайските държавни медии. Издирването на стотиците изчезнали обаче продължава при изключително тежки и опасни условия.

"Шестима членове на екипа за бърза реакция от Пожарния и спасителен корпус на Тибет и 15 членове и едно куче от екипа за бърза реакция на Пожарния и спасителен корпус на Съчуан пристигнаха в граничната зона", съобщи държавната новинарска агенция Синхуа.

По данни на агенцията те са първите професионални спасителни екипи, достигнали до основната зона на бедствието, отбелязва БТА.