Тръмп преименува езеро, погледна към океан

Президентът на САЩ Доналд Тръмп подписа изпълнителна заповед за преименуване на езерото Онтарио на "езерото Америка". Той заяви, че промяната влиза в сила незабавно, съобщиха световните агенции. Според представител на Белия дом указът възлага на Министерството на вътрешните работи да извърши промяната.

Езерото Онтарио е едно от петте Големи езера в Северна Америка и се намира на границата между американския щат Ню Йорк и канадската провинция Онтарио.

Преименуването идва на фона на обтегнати отношения между Вашингтон и Отава. Търговските преговори между САЩ и Канада се провалиха миналата седмица. Двете страни си отправиха взаимни обвинения за неуспеха на тридневните интензивни разговори.

Заповедта нарежда на министъра на вътрешните работи Дъг Бъргъм и неговия отдел да актуализират Информационната система за географски имена, „за да отразят факта, че езерото, някога известно като езерото Онтарио, от днес нататък ще бъде известно като езерото Америка“.

Реакцията на Канада

Канадският премиер Марк Карни заяви по-късно, че страната му ще продължи да го нарича езерото Онтарио.

„Знаем, че Америка се променя. Търговските им отношения, външната им политика, националните им паметници, хидронимите им“, написа Карни в публикация с X.

„Канадците също така знаят, че да назоваваш реалността означава да я наричаш езерото Онтарио – тогава, сега и винаги“.

Изпълнителната заповед бележи втория път, когато Тръмп се прицелва към името на международен воден басейн и го преименува.

В първия ден от втория си мандат Тръмп подписа заповед за промяна на името на Мексиканския залив на „Американския залив“.

Тръмп заяви в четвъртък: „Ако се замислите, имаме залив и имаме езеро. Сега всичко, от което се нуждаем, е океан. Така че може би ще трябва да променим името на Атлантическия океан и/или Тихия океан. Може би ще променим и двете.“