Норвегия загуби своя крал. Една необикновена епоха приключи

Крал Харалд V на Норвегия почина в петък на 89-годишна възраст, слагайки край на повече от три десетилетия управление и на един необикновен живот, започнал с бягство от нацистите и белязан от любов, която едва не го изправя срещу собствената му корона. Дворецът съобщи, че монархът е издъхнал в Националната болница в Осло в 6:35 часа сутринта.

Харалд беше най-възрастният действащ монарх в Европа и до последно отказваше да последва примера на други европейски владетели, които абдикираха заради напредналата си възраст. Синът му автоматично наследи трона като крал Хокон VIII.

Тригодишен бяга от нацистите

Харалд е роден през 1937 г. в Аскер край Осло и става първият норвежки принц, роден в страната от повече от пет века. Детството му е прекъснато рязко през април 1940 г., когато германските войски нахлуват в Норвегия. Само на три години той напуска родината заедно с майка си, престолонаследницата Марта, и сестрите си Рагнхилд и Астрид. Първо семейството се укрива в Швеция, а после отпътува за САЩ, докато баща му и дядо му остават във Великобритания заедно с норвежкото правителство в изгнание.

В Америка малкият Харалд и семейството му често гостуват в Белия дом. Едва шестгодишен той изпълнява и първата си официална задача, когато участва в церемония по кръщаването на нови бойни самолети в норвежка база в Канада. Кралското семейство се завръща в освободена Норвегия през юни 1945 г.

Отказва принцесите заради Соня

Една от най-човешките истории в живота му идва години по-късно. Като престолонаследник Харалд е насърчаван да избере съпруга сред европейските аристократични фамилии, но той отказва поредица от възможни бракове. Вече е влюбен в Соня Харалдсен - дъщеря на норвежки бизнесмен и жена без благородническа титла.

Девет години Харалд чака баща му, крал Олав V, да даде разрешение за брака. Кралят се страхува, че подобен съюз може да отслаби все още младата норвежка монархия. Накрая отстъпва и двамата се женят на 29 август 1968 г. Вместо скандал Норвегия посреща сватбата с огромна радост, а Соня постепенно се превръща в една от най-популярните фигури в кралското семейство.

Всичко за Норвегия

След смъртта на баща си Харалд се възкачва на трона на 17 януари 1991 г. и приема същия девиз като баща си и дядо си - „Всичко за Норвегия“. На 21 януари полага клетва пред парламента, а през юни същата година Харалд и Соня са тържествено благословени в катедралата „Нидарос“ в Трондхайм.

Управлението му съвпада с огромния икономически възход на Норвегия, задвижван от петрола и природния газ. Самата монархия остава предимно церемониална, но Харалд успява да я направи по-близка до обществото и да запази висока лична популярност.

Кралят, който говореше след трагедията

Един от най-тежките моменти на неговото управление идва през 2011 г., когато крайнодесният терорист Андерш Брайвик убива 77 души при атентатите в Осло и на остров Ютьоя. Харалд се превръща в един от гласовете на националната скръб и говори за свободата като сила, която трябва да остане по-мощна от страха. Норвежкият кралски двор определя ролята му при национални трагедии като една от най-важните в неговото управление.

През 2016 г. Харалд отново привлича международно внимание с необичайно директна реч в защита на многообразието, бежанците, религиозната толерантност и правото на хората да обичат когото изберат. Речта се разпространява по света и затвърждава образа му на монарх, който се опитва да движи институцията заедно с променящото се общество.

Отказа да слезе от трона

През последните години здравето на Харалд постепенно се влошаваше. Той беше хоспитализиран неколкократно, през 2024 г. му беше поставен пейсмейкър след заболяване по време на почивка в Малайзия, а през август 2026 г. състоянието му отново стана тежко. Само ден преди смъртта му дворецът съобщи, че то е „много сериозно“.

Въпреки това Харалд категорично отхвърляше идеята за абдикация. След отказването от трона на датската кралица Маргрете II през 2024 г. той припомни клетвата, която е дал при възкачването си. Неговият отговор беше кратък: „Това е за цял живот.“

След смъртта му престолът преминава към 53-годишния му син Хокон, който става крал Хокон VIII. Следваща в линията за наследяване е дъщерята на новия монарх - принцеса Ингрид Александра.