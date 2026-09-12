Голяма драма за новите крал и кралица на Норвегия. Спешен ход след клетвата
Хокон Осми положи клетва като крал на Норвегия пред парламента на страната в ранния следобед днес
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Хокон Осми положи клетва като крал на Норвегия пред парламента на страната в ранния следобед днес
Ойо Нимба Кабамба Игуро Рукидии IV е умрял на 34-годишна възраст
Харалд V преживя нацисткото нашествие, отказа принцеси заради любимата си Соня и остана на трона до края
„Ще има празник, а храната със сигурност ще включва ястия, които Кейт обича“, допълва Харолд.
Причината за кончината му не е известна
В новата си книга Хуан Карлос признава, че се чувства неразбран дори от сина си крал Фелипе VI
Хари отдавна иска помирение със семейството си
Откраднаха ги в парижки музея, а после….
Направи го по най-неочаквания начин
Изпращаме нашите най-сърдечни съболезнования и дълбоко съчувствие към Църквата, казват съпрузите
Българският премиер изтъкна важната роля на Йордания като стабилизираща сила в Близкия изток
Форумът се провежда в София
Абдула Втори пристига у нас по покана на президента Румен Радев
Посреща го на 3 април на пл. „Св. Александър Невски"
Проектът „Нанследан“, който на практика е предградие на град Нюкий, стартира през 2014 година
Как върви лечението на краля на Великобритания
Причината е лошото справяне на властите с последиците от наводненията
Твърдението идва в момент, когато принц Мохамед изпълнява функциите на фактически лидер на Саудитска Арабия
Действията на Франция са в резултат от дипломатическата акция на краля на Мароко
Монархията има изключително важно значение в развитието на страната и на цяла Северна Африка