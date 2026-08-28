Непал преброи близо 500 жертви, а над 1400 души още са в неизвестност

Броят на жертвите в Непал достигна 469 души, а спасителите продължават търсенето на стотици хора, които остават в неизвестност край границата с Китай. Над 1400 души от двете страни на границата бяха обявени за изчезнали, като сред тях има и много чужденци, туристи и поклонници. Стотици вече са спасени, а десетки пострадали са настанени за лечение в Катманду. В Тибет досега са потвърдени още три жертви, с което общият известен брой на загиналите достига най-малко 472.

Надеждата остава в спасителите

Екипите продължават да претърсват опустошените райони, макар разрушените пътища, прекъснатите комуникации и огромните количества кал и отломки да затрудняват операцията. Само ден по-рано властите съобщаваха за 390 загинали в Непал, което показва колко бързо расте мащабът на трагедията. Сред най-тежко засегнатите места е районът Нувакот, където цели участъци са покрити от кал и разрушения.

Нова опасност над границата

Въздушни кадри показват образувало се и разширяващо се езеро в района на границата между Китай и Непал. Властите предупреждават, че евентуално скъсване на естествената преграда може да предизвика нова приливна вълна и допълнително да усложни спасителните операции.

Самото бедствие започна в сряда, когато внезапни огромни водни маси пометоха населени места и инфраструктура по границата между Непал и Тибет. Разрушени бяха пътища, мостове и сгради, а много хора бяха откъснати от света. Именно този потоп вече се превръща в трагичния фон на далеч по-тежката задача - намирането на изчезналите и идентифицирането на жертвите.

Тръмп: Изглеждаше ужасно

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че видяното от засегнатите райони е било „ужасно“, като описа как здрави сгради са били унищожени „като клечки за зъби“. По думите му САЩ е разговаряла с непалските власти и е предложила да предостави помощ според нуждите им.

Спасителните операции продължават, а официалният брой на жертвите може да се променя, докато повече от 1400 души все още се водят в неизвестност.