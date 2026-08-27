Внимание! Опустошителни бедствия предстоят

Промените в климата и глобалното повишаване на температурите драстично увеличават риска от екстремни природни бедствия в световен мащаб. Това предупреди професор Емил Гачев от Института за изследване на климата, атмосферата и водите към Българската академия на науките в ефира на телевизия NOVA, коментирайки причините за скорошната опустошителна трагедия в Непал.

Според експерта основен фактор за зачестилите катастрофи във високопланинските райони на Хималаите е топенето на така наречения пермафрост или вечната замръзналост. Тази дълбоко замръзнала структура играе ролята на невидима спойка за огромните планински масиви, пише dunavmost.com.

„Те спояват цялата планина. Когато температурите се повишават, този пермафрост се топи и неговата структура се нарушава“, обясни ученият. Нарушената стабилност неминуемо води до откъсване на огромни ледникови и скални маси.

Професор Гачев уточни, че в случая с Непал се е стигнало до срутването на долния сектор от масивен висящ ледник, който е изгубил опора.

„Той изгубва тази механична връзка с горната си част. Наклонът е много голям - 1200 метра, и това нещо слиза надолу. През това време се омесва с каменна маса и почва. Под него има пълноводна река. Получава се голяма ударна вълна, която изблъсква и самата речна вода“, разясни специалистът механиката на разрушителната стихия.

Прогнозирането и ранното известяване на населението за подобни апокалиптични свличания остават изключително трудна задача, тъй като Хималаите са суров и изолиран регион. По думите на климатолога е наложително да се следят първоначалните признаци на дестабилизация в планините, но за съжаление тяхното своевременно проследяване в толкова недостъпни райони често е на практика невъзможно.