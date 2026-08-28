Гърция вдигна два изтребителя. Причината

Гръцките военновъздушни сили спешно вдигнаха в небето си два изтребителя F-16, и обявиха военна тревога. Целта е да се прехване турски безпилотен летателен апарат, навлязъл незаконно в националното въздушно пространство. Инцидентът е регистриран в морската зона между островите Самотраки и Лемнос, съобщава вестник Kathimerini, цитиран от Фокус.

Турският дрон се е приближил опасна близо до пистата на летището в Александруполис точно в момента, когато пътнически самолет на авиокомпанията Aegean Airlines е подготвял своето излизане и излитане.

"Благодарение на сътрудничеството на Гражданската авиационна администрация с гръцки изтребители, те успяха да отклонят дрона, без да нарушат безопасността на пътническия полет", отбелязва изданието.

От съображения за сигурност диспечерите са наредили на пътническия лайнер незабавно да промени траекторията си и да поддържа ниска височина, докато не напусне рисковата зона.

Поредната провокация идва на фона на зачестяващи инциденти в региона. През май гръцки и турски изтребители влязоха в симулиран въздушен бой между островите Лемнос и Лесбос, а на 6 август бе отчетено рекордно нарушаване на въздушното пространство над Егейско море – 17 пъти в рамките на едно денонощие.

Напрежението бе допълнително засилено от исканията на Анкара за демилитаризация на островите в източната част на Егейско море. Искането дойде в отговор на решението на Атина да разположи зенитно-ракетни комплекси Patriot на остров Карпатос заради нестабилната обстановка в Близкия изток.



