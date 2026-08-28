Облаците се сгъстяват над Зеленски. Федоров с неочакван ход

Бившият министър на отбраната на Украйна Михаил Федоров пое поста съветник на италианския министър на отбраната Гуидо Кросето.

Това написаха италианските медии, а после информацията беше потвърдена и от украинското издание "Публично" с препратка към пресслужбата на Федоров.

Федоров се очертава като големия конкурент на президента Зеленски за бъдещи избори в Украйна. Седмици наред украинците протестираха след отстраняването му, а само преди седмица той призова за избори за президент.

Назначаването му на високия пост в Европа носи нова турбулентност за Зеленски.

"Среща с италианския министър на отбраната Гуидо Кросето. Благодарих на Гуидо за личната му подкрепа и предложих да стана негов съветник по отбранителните иновации. Благодарен съм за доверието и стратегическото партньорство. В тази роля ще помагам на Италия да развива модерни военни технологии, да подобри отбранителния сектор," каза Федоров.