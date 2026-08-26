Федоров с остра критика, разкри пътя на Украйна

Бившият министър на отбраната на Украйна Михаил Федоров смята, че Киев има само няколко месеца, за да вземе ключовите решения, необходими за обръщане на хода на войната в своя полза.

Украйна все още няма обща визия за това как да спечели мащабната война, която продължава вече четири години. Основният проблем, който я възпира, е отстъплението от иновациите, както и дълбоко вкоренената корупция и липсата на политическа независимост в рамките на държавните институции. Бившият министър на отбраната заяви това в коментар пред агенция "Ройтерс".

Според Михайло Федоров конфликтът вече е достигнал „повратна точка“, която ще определи бъдещето на Украйна.

„Вярвам, че сме достигнали повратна точка, която ще определи бъдещия ни път, но се създава впечатлението, че постепенно, бавно губим“, заяви бившият министър на отбраната.

В същото време той смята, че Украйна все още има всички шансове да спечели противопоставянето с Русия. За да се постигне това обаче, властите трябва да разработят план за разрешаване на конфликта.

Украйна се нуждае от автономни дронове с изкуствен интелект и ракети-прехващачи

Русия продължава да ескалира атаките срещу украинска територия. Михайло Федоров смята, че страната трябва да разработи автономни дронове, оборудвани с изкуствен интелект, както и евтини ракети-прехващачи за противодействие на руски дронове и ракети.

Бившият министър също така подчерта важността на разработването на украинска програма за балистични ракети, която би могла да промени хода на войната.

Въпреки че украинските разработчици вече работят върху тези технологии, това не е достатъчно. Необходима е и координирана стратегия, за да се увеличи максимално ефективността на ударните възможности.

„Технологии, способни напълно да спрат руснаците, вече съществуват, но липсата ни на визия... означава, че не ги използваме“, отбеляза Федоров.

Освен това бившият служител заяви, че е движещата сила зад тазгодишната кампания с дронове, насочена към руски горивни и военни логистични съоръжения в завзетите части от Южна Украйна.

Тази кампания вече даде положителни резултати, особено като създаде проблеми за руските войски и логистиката на фронтовата линия.

Украйна обаче вече има няколко месеца, за да продължи тази операция, насочена към изолиране на окупирания Крим, тъй като Русия вероятно ще разработи отговор на украинските тактики.