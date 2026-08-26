Стана ясно какво погуби Доли Партън. Емблематично изпращане

Легендарната американска певица Доли Партън, чиято внезапна смърт на 80-годишна възраст беше обявена на 25 август, е починала след кратка битка с болест.

Екипът на кънтри кралицата обяви, че тя е починала от онкологично заболяване, с което Доли смело се е борила, съобщава Fox News.

„Нашата любима Доли Партън посвети живота и кариерата си на това да носи радост, смях, надежда и искреност на всичко, до което се е докосвала“, се казва в изявление на екипа на Доли Партън, предаде агенция БЛИЦ.

Освен това екипът на певицата съобщи, че Доли е прекарала последните си дни в онкологичен център в Нашвил, Тенеси. Нейните близки, семейство и приятели, са били там до нея.

„След като смело издържа кратка битка с рака, Доли почина днес в онкологичния център Вандербилт-Инграм, заобиколена от близки“, заяви екипът.

Партън е била хоспитализирана в онкологичен център пет дни преди смъртта си, информира Page Six. Отбелязва се, че звездата е била приета там поради „проблеми с бъбреците и автоимунни заболявания“.

Новината за смъртта на легендата наскърби феновете. Медийни съобщения сочат, че малко преди това, на 19 август, Доли „е била в добро настроение“, когато е приела виртуално наградата ACM Poet’s Awards на церемонията ACM Honors. Борбата ѝ с рака останала тайна и пазена от обществеността.

TMZ съобщава, че погребението на Доли Партън ще се състои през следващите дни. Това ще бъде малка, частна церемония за най-близките роднини в Нашвил.

Планира се певицата да бъде погребана до съпруга си, Карл Дийн, в Мемориалния парк и мавзолей Уудлон. Звездата ще носи емблематичните си високи токчета.

Доли Партън е родена през 1946 г. в бедност в малка къща в Тенеси, четвъртото дете на майка си, която е родила 12 деца до 35-годишна възраст.

По време на кариерата си Партън издава 52 албума и написва над 3000 песни. Най-известната ѝ песен, „Jolene“, е натрупала над 950 милиона слушания в стрийминг платформата Spotify.