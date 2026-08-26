Какво занесе шефът на ЦРУ в Москва? Визитата остави повече въпроси

Директорът на ЦРУ Джон Ратклиф направи изненадващо посещение в Москва във вторник - първото му публично известно пътуване до руската столица, съобщава „Уолстрийт Джърнъл“, позовавайки се на американски представители. Причината за необявената визита не е разкрита, а Ратклиф е останал в Москва около четири часа.

Пътуването идва в особено чувствителен момент - Вашингтон едновременно търси изход от войната в Украйна и конфликта с Иран, докато американското разузнаване следи руски военни планове. Именно липсата на официално обяснение превърна краткия престой на шефа на ЦРУ в една от най-любопитните дипломатически загадки на деня.

Самолетът се появи, Кремъл каза, че не знае нищо

Следящи полетите онлайн платформи забелязаха американски транспортен самолет Boeing C-17 Globemaster, който летял от Рига до московското летище „Внуково“. То традиционно се използва при посещения на високопоставени чуждестранни представители заради сравнително малкото разстояние до центъра на Москва.

Самолетът е кацнал около 10 часа московско време. Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви пред журналисти, че няма информация за пристигналата машина и че за тази седмица не са планирани срещи между Кремъл и представители на администрацията на Доналд Тръмп. Няколко часа по-късно Ратклиф вече е напуснал Москва.

ЦРУ отказа коментар. За посещението по-рано съобщи и Си Би Ес Нюз.

Предупреждение за Путин или разговор за Иран

Точно тук започват въпросите около мисията. „Уолстрийт Джърнъл“ припомня, че американското разузнаване е събрало информация за ранни руски приготовления за възможна военна мобилизация, свързана с Украйна, както и за планове, чрез които Москва би могла да изпита решимостта на НАТО.

Бившият заместник-директор на националното разузнаване на САЩ Бет Санър допуска, че Ратклиф би могъл да е пристигнал, за да предаде директно предупреждение. „Може да е било, за да кажат: „Знаем какво обмисляте да направите и по-добре недейте“, коментира тя.

Според Санър друга възможна тема е Иран - включително прекратяването на огъня и руската подкрепа за Техеран след новата американска санкционна кампания. Няма официално потвърждение обаче нито за дневния ред на визитата, нито че Ратклиф действително се е срещнал с руския президент Владимир Путин.

Когато политиците не могат, говорят разузнаванията

Тук посещението придобива и по-интересен контекст. Въпреки почти разрушените политически отношения между Москва и Вашингтон след руската инвазия в Украйна, каналите между разузнавателните служби никога не са били напълно прекъснати.

През март 2025 г., малко след встъпването на Доналд Тръмп в длъжност, Ратклиф проведе първия си телефонен разговор с директора на руската Служба за външно разузнаване Сергей Наришкин. Тогава двете страни съобщиха, че са обсъждали сътрудничество в области от взаимен интерес и са се договорили да поддържат редовен контакт с цел ограничаване на конфронтацията.

Именно такива канали позволяват теми, които трудно могат да бъдат поставени публично, да бъдат обсъждани далеч от официалната дипломация. Генералният директор на московския аналитичен център Laboratory Intelligence Express Рустам Чуряков отбелязва пред изданието, че представителите на разузнавателните служби могат да обсъждат широк кръг въпроси „по-свободно от политиците“.

Прецедентът от 2021 г. прави визитата още по-любопитна

Пътуването неизбежно напомня за друг директор на ЦРУ, изпратен в Москва в навечерието на огромна международна криза. През ноември 2021 г. тогавашният ръководител на агенцията Уилям Бърнс, бивш американски посланик в Русия, пристигна в руската столица, за да предупреди Москва да не започва пълномащабна инвазия в Украйна.

Вашингтон тогава разполагаше с разузнавателни данни за руските приготовления. Русия нахлу в Украйна през февруари 2022 г., само няколко месеца след посещението на Бърнс.

Сегашната визита на Ратклиф не означава непременно повторение на този сценарий, а „Уолстрийт Джърнъл“ не твърди подобно нещо. Но историческият паралел обяснява защо едно четиричасово необявено посещение на директор на ЦРУ в Москва привлича толкова внимание.

Наришкин е естественият човек отсреща

При официална среща руският формален партньор на Ратклиф би бил Сергей Наришкин. Според източниците и анализаторите, цитирани от американското издание, ако се е състоял разговор с Путин, логично би било ръководителят на руското външно разузнаване също да присъства.

Москва от години държи именно на запазването на контактите между специалните служби, дори когато отношенията със САЩ се влошават заради Украйна, американската военна подкрепа за Киев и последователните пакети санкции срещу Русия.

„Натрупаха се много въпроси между Русия и САЩ и това не е само Украйна - това са Латинска Америка, Иран, Китай“, казва Чуряков.

Ратклиф е и поредният високопоставен човек от близкия кръг на Тръмп, който стига до Москва. Преди него руския президент посещаваше специалният пратеник Стив Уиткоф, ангажиран с преговорите за Украйна, а при едно от пътуванията му участваха и Джаред Къшнър и Джош Грюнбаум. На този фон четирите часа на директора на ЦРУ изглеждат като още един знак, че зад публичната дипломация Вашингтон и Москва продължават да пазят отделен, далеч по-тих канал за разговор.