Шефът на ЦРУ кацна тайно в Москва

Шефът на ЦРУ Джон Ратклиф е на тайно посещение. Повод за разкритието стана забелязан в близост до руската столица американски военен самолет Boeing C-17A Globemaster III, придружен от дипломатически кортеж. Данните от платформата Flightradar показват, че машината е излетяла от Рига и е кацнала на летище „Внуково“ в Новомосковския административен окръг.

Официалните власти обаче запазват пълно мълчание. Говорителят Дмитрий Песков отрече да има информация за самолета и заяви, че няма планирани срещи с представители на САЩ. Вашингтон и ЦРУ към момента отказват всякакъв коментар по темата.

Контекст и минали визити

Това е първото подобно пътуване на Ратклиф в ролята му на директор на ЦРУ. Преди това американското разузнаване изигра ключова роля при договарянето на затворнически обмени, включително за освобождаването на Ксения Карелина през април 2025 г., както и на Еван Гершкович и Пол Уилън през 2024 г.. Последното знаково посещение на шеф на ЦРУ в Москва беше през ноември 2021 г., когато Уилям Бърнс се срещна с Владимир Путин в опит да предотврати войната в Украйна.

Сегашната тайна визита се случва на фона на изпадналите в застой мирни преговори между Русия и Украйна, където позициите на двете страни остават твърде раздалечени, въпреки американското посредничество.