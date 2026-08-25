Иран поиска главата на сина на Тръмп

Иранската държавна телевизия и други медии в Ислямската република излъчиха триминутно видео, озаглавено "Къде да убием Барън Тръмп?", в което бе обявена и парична награда в размер на 10 милиона долара за отнемането на живота на най-малкия син на американския президент, съобщиха световните агенции.

Появата на клипа идва на фона на рязко засилващото се напрежение между Вашингтон и Техеран и подготовката на САЩ за нови тежки икономически санкции срещу Иран. Подобни видеа бяха разпространени и за самия Доналд Тръмп, а след това и за съпругата му Мелания, която е и майка на 20-годишния Барън.

Във видеото са показани изображения на общежитията в Глобалния академичен център "Констанс Милщайн и семейство" към Нюйоркския университет, където се предполага, че живее най-малкият син на президента.

В клипа се твърди още, че са били установени акаунтите на Барън Тръмп в Xbox, FIFA и Discord, както и профили на негови съученици. Видеото представя и предполагаеми маршрути и навици на най-младия член на президентското семейство.

"Това е само началото! Барън Тръмп, чакай ни!", гласи финалът на видеопосланието.