Москва вдига залога! Британски фабрики са под пряка заплаха

Британски заводи, които произвеждат дронове и компоненти за оръжия за Украйна, могат да се превърнат в мишени на „полувоенни действия“, предупреди съветникът на Кремъл и бивш руски заместник-министър на външните работи Андрей Фьодоров. Той стигна още по-далеч, като допусна предприятията да бъдат атакувани от „неизвестни източници“, а не официално от Русия.

Заплахата идва непосредствено след решението на Великобритания да предостави на Киев секретна техническа информация, необходима за производството на украинска версия на ракетите Storm Shadow/SCALP. Кремъл вече определи британската стъпка като наливане на „масло в огъня“.

Може да има видима реакция срещу Великобритания

В интервю за предаването „Нюзнайт“ на Би Би Си Фьодоров заяви, че върху руския президент Владимир Путин има натиск да предприеме мерки срещу Великобритания. По думите му „рано или късно“ руският отговор може да престане да бъде само словесен и да придобие видима форма.

„Може да има различни политически стъпки и не мога на 100 процента да изключа, че може да има някакъв вид полувоенни действия“, заяви Фьодоров. Той посочи и друг възможен сценарий - „техническа реакция“, включително хакерска атака от източник, който формално няма да бъде свързан с руската държава.

Когато беше притиснат да обясни какво точно означава „полувоенно действие“, руският съветник насочи заплахата директно към британската отбранителна индустрия. „Нещо може да се случи с предприятията, с фабриките, които произвеждат дронове за Украйна“, каза той. На въпрос дали това означава британски заводи на територията на самата Великобритания да бъдат атакувани, Фьодоров отговори, че те биха могли да бъдат ударени „не от Русия, а... от неизвестни източници“.

Лондон даде на Киев достъп до секретни технологии

Причината за острата руска реакция е решението на британския премиер Анди Бърнам, обявено при посещението му в Киев на 24 август. Великобритания разреши на европейския производител MBDA да разсекрети информация за британските компоненти на ракетата SCALP - френската версия на Storm Shadow - така че Украйна да може да развие собствено производство. Франция вече е дала съгласие за използването на технологията, съобщават Ройтерс и Асошиейтед прес.

Storm Shadow и SCALP са високоточни крилати ракети с обсег над 250 километра, предназначени за удари по защитени стационарни цели, включително бункери и важна инфраструктура. Великобритания започна да предоставя Storm Shadow на Украйна още през 2023 г., като по този начин стана първата държава, дала на Киев западно далекобойно оръжие от този клас.

Украйна и Франция вече работят по възможността за създаване на линии за сглобяване на ракетите на украинска територия. Все още не е ясно колко напреднал е проектът и кога първите произведени там ракети могат да влязат в употреба, като военни експерти предупреждават, че изграждането на подобно производство няма да даде незабавен ефект на фронта.

Кремъл говори за „пряка военна намеса“

Фьодоров заяви, че Москва възприема британското решение като ново ниво на участие във войната. Според него конфликтът вече се разпростира „отвъд Украйна“, а членството на Великобритания в НАТО не премахва риска от руска реакция.

Официалният Кремъл също реагира остро. Говорителят на Владимир Путин Дмитрий Песков обвини Лондон, че с предоставянето на секретната технология „налива масло в огъня“, след като още по-рано Русия предупреди Великобритания за „последици“ заради подкрепата й за украинските военни способности.

Така руските предупреждения вече не са насочени единствено към обекти на украинска територия. Изявлението на Фьодоров изрично поставя британски предприятия сред възможните цели и въвежда формулировката за атаки от „неизвестни източници“, без Москва официално да поема отговорност за тях.

Бърнам отказа да отстъпи пред руските заплахи

Британският премиер отговори на Москва още при посещението си в Киев. „Ние сме с вас в тази борба докрай, със сърце и душа“, заяви Бърнам и обеща подкрепата на Лондон да продължи въпреки „възмутителните заплахи на Русия срещу моята страна“. Той настоя съюзниците да запазят натиска върху Москва и да ограничават възможностите й да финансира войната.

На обвинението на Песков, че Великобритания разпалва конфликта, Бърнам отговори с кратък въпрос: „Кой запали огъня?“. По време на първото си задгранично посещение като премиер той увери украинския президент Володимир Зеленски, че няма да има промяна в британската подкрепа за Киев.

Лондон разработва и други проекти за украинските далекобойни способности. Асошиейтед прес съобщава, че британските власти работят с отбранителни компании върху нова наземно изстрелвана система с обсег над 500 километра и бойна глава от около 225 килограма.

Заплахата идва в момент на рязка ескалация

Ройтерс съобщава, че решението за Storm Shadow беше обявено на фона на засилени руски балистични атаки срещу украински градове и остър недостиг на ракети за системите Patriot. Зеленски заяви, че Украйна има нужда от поне 300 прехващача, за да премине през зимата, докато западните съюзници обсъждат ускоряване на доставките за противовъздушната отбрана.

Френският президент Еманюел Макрон също призова партньорите да ускорят военната помощ и да не отстъпват пред руското сплашване. По думите му последните смъртоносни удари срещу украински градове показват необходимостта от повече средства за противовъздушна отбрана, като Франция също ще участва в усилията.

На този фон думите на Фьодоров насочват напрежението директно към британска територия. В рамките на едно интервю той очерта възможност както за кибератаки, така и за „полувоенни“ действия срещу предприятия, свързани с производството на оръжия за Украйна, като изрично остави отворена възможността подобни действия да бъдат приписани на „неизвестни източници“.