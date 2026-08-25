Иран и Оман се разбраха за Ормузкия проток

Иран и Оман се разбраха за създаването на временен навигационен коридор през Ормузкия проток като част от план за възстановяване на безопасното корабоплаване. Предвиждат се и действия за разминиране на водния път, става ясно от съвместно изявление на двете страни, цитирано от Associated Press, предава България Он Еър.

Иранският външен министър Абас Арагчи прие за среща в Техеран оманския си колега Бадр ал Бусаиди. Двете страни представиха поетапен план за управление на морския трафик през стратегическия проток.

Първият етап предвижда създаването на съвместен временен навигационен коридор, който да позволи преминаването на кораби през Ормузкия проток.

Иран и Оман планират и работа по разминирането на водния път. Следващата цел е постигането на постоянна рамка за управление на корабоплаването през протока.

Преговорите за окончателните параметри обаче продължават. По информация на агенцията регионални представители посочват, че финалното споразумение все още може да претърпи промени.

Новото развитие идва на фона на продължаващите рискове за корабоплаването в района. Разговорите последваха атака срещу петролен танкер край бреговете на Оман.

Ормузкият проток е ключов морски маршрут между Персийския и Оманския залив и има стратегическо значение за световните енергийни доставки.