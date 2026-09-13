Какво занесе шефът на ЦРУ в Москва? Визитата остави повече въпроси
Необявеното пътуване идва в момент, когато Вашингтон следи руски приготовления в Украйна и опитва да овладее две тежки международни кризи
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Необявеното пътуване идва в момент, когато Вашингтон следи руски приготовления в Украйна и опитва да овладее две тежки международни кризи
Навални почина на 16 февруари в Наказателна колония № 3 в град Харп
Джо Байдън изключи изпращането на американски войници в Украйна
По думите на бившия вицепремиер, този ход на Русия е много опасен
Документ, доказващ това, ще бъде обнародван през пролетта на 2020 година
Москва. Председателят на долната камара на руския парламент, Държавната дума, Сергей Наришкин, отбеляза възможността за оказване на натиск от привърже...
Москва. Председателят на руската Дума, Сергей Наришкин, смята, че отмяната на визитата му в България, първоначално планирана за май, е била предизвика...
Лидерът на "Атака" Волен Сидеров се е срещнал в Белград с председателя на долната камара на руския парламент Сергей Наришкин, съобщиха от пресцентъра...
Москва. Москва реагира остро на изявлението на нашето Външно министерство по отношение на председателя на Държавната дума на Русия Сергей Наришкин. Оч...